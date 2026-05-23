Luis Díaz entra en modo Mundial: “Me prepararé para conseguir el objetivo”

Terminó la mejor temporada de Luis Díaz a nivel de clubes. El extremo cerró la campaña 2025-2026 con el título de la Copa de Alemania, logrando así el tercer trofeo en su primer año con la camiseta del Bayern Múnich, tras la Bundesliga y la Supercopa de Alemania.

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El conjunto bávaro se quedó con el título de la Copa tras imponerse al Stuttgart, que buscaba defender la corona lograda el año pasado. Sin embargo, Harry Kane terminó siendo la figura al marcar un triplete, de los cuales uno fue asistido por Luis Díaz.

Con la victoria, Bayern Múnich volvió a ganar la Copa luego de seis año, ya que la última vez había sido en 2020. Desde entonces, Borussia Dortmund, Leipzig, Bayer Leverkusen y Stuttgart, se habían coronado.

Luis Díaz, en modo Mundial

Tras haber logrado el título número 17 en su carrera y haber firmado la mejor campaña con un club, al marcar 26 goles y dar 19 asistencias en 51 partidos, Lucho ya se puso en modo Mundial. Al terminar el partido de la final de la Copa de Alemania, habló con ESPN y destacó la importancia de haber logrado trofeos en su primera temporada en el Bayern.

“La describiría como espectacular. Era un sueño ganar tantos títulos, ganar tres la primera temporada es estupendo, te imaginas muchas cosas cuando llegas a un nuevo club, trabajas para eso y cuando sucede te llena de orgullo, de alegría, te da ganas para seguir haciendo lo que te gusta y conseguir mucho más. Estoy contento y trabajar más para lo que se viene, que va a ser muy importante también”, inició diciendo.

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Por su parte, sobre cómo llegará al Mundial, aseguró que se encuentra en muy buen estado y que Vincent Kompany le dio un manejo adecuado a los minutos que tuvo en cancha.

“Muy bien preparado, creo que por la temporada que tuvimos acá, ceo que estoy enérgicamente muy bien, físicamente muy bien, recuperar que va a ser importante ahora. El profe lo manejó bien, de dar descanso, a mí me encanta jugar y hacer lo que me gusta. Ahora pensar en la selección que va a ser un bonito sueño, un reto muy bonito como selección así que me prepararé de buena forma para conseguir el objetivo”, agregó.

¿Cuándo se unirá Luis Díaz a la concentración de la Selección Colombia?

Lucho tendrá un par de días de descanso y se estima que se una a la concentración de la Selección Colombia a finales de la semana, es decir entre el miércoles 27 de mayo y el 30 de mayo. Vale la pena mencionar que, tras unos días en Medellín, la delegación se trasladará a Bogotá, donde seguirán llegando jugadores.

La Tricolor juega el amistoso de despedida el lunes 1 de junio ante Costa Rica en El Campín. Luego emprenderán viaje a Estados Unidos para el último amistoso previo al Mundial, que será frente a Jordania el 7 de junio en San Diego, California, diez días nates del debut en Ciudad de México ante Uzbekistán.