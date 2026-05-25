Messi enciende las alarmas: salió con molestias y preocupa a Argentina

La tranquilidad en el entorno del Inter Miami CF duró poco después de la victoria 6-4 frente al Philadelphia Union. Aunque el equipo de Florida logró imponerse en un partido cargado de emociones, todas las miradas se centraron en Lionel Messi, quien abandonó el terreno de juego en el minuto 72 tras presentar molestias físicas.

El capitán argentino pidió el cambio luego de una jugada por la banda izquierda y de inmediato mostró señales de incomodidad tocándose la parte posterior del muslo izquierdo. Visiblemente frustrado, el ‘10’ dejó el campo y se dirigió directamente al vestuario, situación que generó preocupación tanto en el club estadounidense como en la concentración de la selección argentina, que se prepara para el Mundial 2026.

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Tras el compromiso, el entrenador Guillermo Hoyos intentó llevar calma en rueda de prensa y aseguró que , hasta el momento, no existe un diagnóstico oficial que confirme una lesión muscular. “No tenemos información sobre una lesión. Lo que sintió fue fatiga”, explicó el técnico argentino ante los medios.

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Hoyos insistió en que el desgaste físico y las condiciones del terreno de juego influyeron en la decisión de sustituir a Messi antes del final del encuentro. “El campo estaba pesado y preferimos no arriesgarlo”, agregó el estratega, dejando claro que el cambio fue preventivo mientras esperan los respectivos exámenes médicos.

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La situación genera expectativa debido a la cercanía del debut de la Selección de fútbol de Argentina en la Copa del Mundo . El conjunto dirigido por Lionel Scaloni iniciará su camino mundialista el próximo 16 de junio frente a Argelia, en un grupo donde también enfrentará a Austria y Jordania.

Por ahora, en el entorno de la ‘Albiceleste’ mantienen la calma, ya que las primeras versiones descartarían una rotura muscular grave. Sin embargo, el estado físico de Messi seguirá siendo observado de cerca en los próximos días, especialmente por tratarse de la que sería su última participación en una Copa del Mundo.