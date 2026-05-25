Expectativa por anuncio de Néstor Lorenzo: ¿Se confirmarán los 26 convocados al Mundial?

El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, dará este lunes una rueda de prensa este lunes en la sede deportiva de la Federación Colombia de Fútbol, ubicada en la capital del país. Hay gran expectativa por el anuncio que pueda dar el director técnico argentino.

Aunque aún no se encuentra confirmado, mucho se especula con que Lorenzo oficializará la lista de 26 jugadores que irán al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

El pasado 14 de mayo, en una situación similar, el entrenador argentino dio una conferencia de prensa desde el mismo lugar, donde terminó dando a conocer la pre-lista de 55 futbolistas a la Copa del Mundo. Dicho esto, las posibilidades de que confirme a los 26 convocados es aún mayor.

Inicio de la concentración en Bogotá

Este mismo lunes dará inicio la concentración de la Selección Colombia en Bogotá, donde se trabajará con miras a la participación en la Copa del Mundo. El próximo lunes 1 de junio, el combinado nacional se despedirá del país disputando un partido amistoso frente a Costa Rica en El Campín.

Pre-lista de 55 jugadores de la Selección Colombia al Mundial 2026

Porteros

Kevin Mier

Álvaro Montero

Andrés Mosquera Marmolejo

David Ospina

Aldair Quintana

Camilo Vargas

Defensas

Álvaro Angulo

Cristian Borja

Junior Hernández

Déiver Machado

Johan Mojica

Juan David Cabal

Santiago Arias

Daniel Muñoz

Andrés Felipe Román

Édier Ocampo

Carlos Cuesta

Willer Ditta

Jhon Janer Lucumí

Dávinson Sánchez

Yerry Mina

Yerson Mosquera

Jhohan Romaña

Mediocampistas

Juan Camilo Portilla

Gustavo Puerta

Jhon Solís

Richard Ríos

Wilmar Barrios

Kevin Castaño

Nelson Deossa

Sebastián Gómez

Jefferson Lerma

Juan Fernando Quintero

Juan Manuel Rengifo

Johan Rojas

James Rodríguez

Jordan Barrera

Jorge Carrascal

Juan Guillermo Cuadrado

Jhon Arias

Delanteros