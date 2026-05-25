Expectativa por anuncio de Néstor Lorenzo: ¿Se confirmarán los 26 convocados al Mundial?
El técnico de la Selección Colombia convocó a una rueda de prensa este lunes, en la sede de la FCF.
El técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, dará este lunes una rueda de prensa este lunes en la sede deportiva de la Federación Colombia de Fútbol, ubicada en la capital del país. Hay gran expectativa por el anuncio que pueda dar el director técnico argentino.
Aunque aún no se encuentra confirmado, mucho se especula con que Lorenzo oficializará la lista de 26 jugadores que irán al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.
El pasado 14 de mayo, en una situación similar, el entrenador argentino dio una conferencia de prensa desde el mismo lugar, donde terminó dando a conocer la pre-lista de 55 futbolistas a la Copa del Mundo. Dicho esto, las posibilidades de que confirme a los 26 convocados es aún mayor.
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Inicio de la concentración en Bogotá
Este mismo lunes dará inicio la concentración de la Selección Colombia en Bogotá, donde se trabajará con miras a la participación en la Copa del Mundo. El próximo lunes 1 de junio, el combinado nacional se despedirá del país disputando un partido amistoso frente a Costa Rica en El Campín.
Pre-lista de 55 jugadores de la Selección Colombia al Mundial 2026
Porteros
- Kevin Mier
- Álvaro Montero
- Andrés Mosquera Marmolejo
- David Ospina
- Aldair Quintana
- Camilo Vargas
Defensas
- Álvaro Angulo
- Cristian Borja
- Junior Hernández
- Déiver Machado
- Johan Mojica
- Juan David Cabal
- Santiago Arias
- Daniel Muñoz
- Andrés Felipe Román
- Édier Ocampo
- Carlos Cuesta
- Willer Ditta
- Jhon Janer Lucumí
- Dávinson Sánchez
- Yerry Mina
- Yerson Mosquera
- Jhohan Romaña
Mediocampistas
- Juan Camilo Portilla
- Gustavo Puerta
- Jhon Solís
- Richard Ríos
- Wilmar Barrios
- Kevin Castaño
- Nelson Deossa
- Sebastián Gómez
- Jefferson Lerma
- Juan Fernando Quintero
- Juan Manuel Rengifo
- Johan Rojas
- James Rodríguez
- Jordan Barrera
- Jorge Carrascal
- Juan Guillermo Cuadrado
- Jhon Arias
Delanteros
- Luis Javier Suárez
- Kevin Viveros
- Rafael Santos Borré
- Jhon Córdoba
- Jhon Jader Durán
- Juan Camilo “Cucho” Hernández
- Néiser Villarreal
- Sebastián Villa
- Luis Díaz
- Yáser Asprilla
- Jáminton Campaz
- Johan Carbonero
- Edwuin Cetré
- Carlos Andrés Gómez
- Steven Mendoza
Cristian Pinzón
Coordinador digital de deportes. En Caracol Radio desde 2015. Amante de la escritura, la radio, el fútbol,...