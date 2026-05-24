Así quedó Egan Bernal en la clasificación general del Giro de Italia tras la etapa 15
Jonas Vingegaard encara la última semana de la carrera como líder de la general.
Se disputó la etapa 15 del Giro de Italia, la cual fue la más rápida en la historia de la carrera al correrse en 3:03:18. El ganador fue el noruego Frederik Dversnes, que coronó la fuga y remató al sprint superando a Mirco Maestri y Martín Marcellusi.
Fue una etapa totalmente llana y bastante tranquila, que tuvo una fuga que parecía ser neutralizada, pero al pelotón no le alcanzó paa cazarla y fue el noruego el vencedor. El pelotón llegó a 57 segundos del vencedor.
¿Cómo le fue a los colombianos en la etapa 15?
Tuvieron un día tranquilo y rodaron a la par del grupo principal, llegando a los mismos 57 segundos en los puestos 83 y 84 respectivamente, por lo que también mantuvieron su ubicación en la clasificación general.
Clasificación etapa 15 del Giro de Italia
|Pos.
|Ciclista
|Equipo
|Tiempo
|1.
|Frederik Dversnes
|Uno-X Mobility
|3:03:18
|2.
|Mirco Maestri
|Team Polti
|+49″
|3.
|Martin Marcellusi
|Bardiani
|+58″
|83.
|Einer Rubio
|Movistar Team
|+57″
|84.
|Egan Bernal
|Ineos
|+57″
Clasificación general del Giro de Italia
|Pos.
|Ciclista
|Equipo
|Tiempo
|1.
|Jonas Vingegaard
|Team Visma
|59:12:56
|2.
|Alfonso Eulálio
|Bahrain Victorious
|+2′26″
|3.
|Felix Gall
|Decathlon
|+2′50″
|12.
|Egan Bernal
|INEOS
|+7′30″
|29.
|Einer Rubio
|Movistar Team
|+49′12″
Así las cosas, Vingegaard cierra como líder la segunda semana y se encamina para la tercera semana, que será de montaña, buscanso sacar más diferencia para lograr la coronación el próximo domingo en Roma.