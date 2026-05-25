España reveló su lista para el Mundial 2026: no fue llamado ningún jugador del Real Madrid

La selección de España presentó oficialmente la lista de 26 convocados para disputar el Mundial de 2026 y uno de los detalles que más llamó la atención fue la ausencia total de jugadores del Real Madrid. El seleccionador Luis de la Fuente apostó por una nómina con varias sorpresas y una fuerte presencia de futbolistas del FC Barcelona.

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Entre las novedades más destacadas aparecen el arquero Joan García, el defensor Marc Pubill y el atacante Víctor Muñoz , quienes lograron ganarse un lugar en la convocatoria final para la cita orbital que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. Además, también resaltó la inclusión de Eric García, consolidando una defensa con mezcla de juventud y experiencia.

Otro de los focos estuvo puesto sobre Lamine Yamal y Nico Williams. Ambos futbolistas terminaron la temporada con molestias musculares e incluso existen dudas sobre si podrán estar disponibles para el debut mundialista. Sin embargo, De la Fuente decidió mantenerlos dentro del grupo, confiando en que puedan recuperarse y convertirse en piezas determinantes durante el campeonato.

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España llegará al torneo como una de las selecciones favoritas para pelear por el título y buscar su segunda estrella mundial. El equipo ibérico debutará el 15 de junio frente a Cabo Verde, luego enfrentará a Arabia Saudita el 21 y cerrará la fase de grupos ante Uruguay el 27 de junio, dentro del Grupo H.

Convocados de España para el Mundial 2026

Porteros

Unai Simón (Athletic Club)

David Raya (Arsenal, ENG)

Joan García (FC Barcelona)

Defensas

Pedro Porro (Tottenham Hotspur, ENG)

Marcos Llorente (Atlético de Madrid)

Aymeric Laporte (Athletic Club)

Pau Cubarsí (FC Barcelona)

Marc Pubill (Atlético de Madrid)

Eric García (FC Barcelona)

Marc Cucurella (Chelsea, ENG)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen, GER)

Centrocampistas

Rodrigo Hernández (Manchester City, ENG)

Martín Zubimendi (Arsenal, ENG)

Pedri (FC Barcelona)

Fabián Ruiz (París Saint-Germain, FRA)

Dani Olmo (FC Barcelona)

Mikel Merino (Arsenal, ENG)

Gavi (FC Barcelona)

Alex Baena (Atlético de Madrid)

Delanteros

Lamine Yamal (FC Barcelona)

Yeremy Pino (Crystal Palace, ENG)

Ferrán Torres (FC Barcelona)

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)

Borja Iglesias (Celta de Vigo)

Nico Williams (Athletic Club)

Víctor Muñoz (CA Osasuna)