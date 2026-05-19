Último baile para Cristiano: convocatoria de Portugal para el Mundial, con Colombia en la mira

Roberto Martínez, técnico de la Selección de Portugal, hizo oficial la lista de 27 jugadores que estarán en el Mundial, que está a 23 días de dar inicio en Ciudad de México, con el partido entre México y Sudáfrica. El equipo luso integra el Grupo K, junto a Colombia, Uzbekistán y Congo.

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El entrenador español, que conquistó con Portugal la Liga de Naciones hace casi un año, presentó en rueda de prensa a los hombres con los que intentará mejorar la presentación de este país en una Copa del Mundo llegando a una eventual final. El gran atractivo es el nombre de Cristiano Ronaldo, quien a sus 41 años tendrá su último gran baile, que será su sexto Mundial, y luego de la decepción que vivió en Catar cuando el equipo cayó eliminado en cuartos de final ante Marruecos.

Entre otros nombres que resaltan y que marcan el camino de una Portugal que puede ser candidata, se encuentran los de Nuno Mendes (PSG), Rúben Dias (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United), Vitinha (PSG) o Joao Neves (PSG).

¿Por qué 27 jugadores?

Roberto Martínez explicó en rueda de prensa que el hombre extra en la lista es el arquero Ricardo Velho, del Gençlerbirliği de Turquía, por lo que estarán cuatro porteros. Sin embargo, se trata de una precaución en caso de que le ocurra alguna situación a cualquiera de los otros tres porteros.

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Una de las grandes bajas es la de Antonio Silva, defensa central del Benfica. En su lugar estará Tomás Araujo, también del equipo luso. Por supuesto, hubo mención especial para Diogo Jota, quien falleció el 3 de julio de 2025 en un accidente automovilístico.

Estos son los convocados por Portugal

Arqueros: Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolves) Rui Silva (Sporting CP), Ricardo Velho (Gençlerbirliği)

Defensas: Joao Cancelo (Al Hilal), Diogo Dalot (Manchester United), Rúben Dias (Manchester City), Gonçalo Inácio (Sporting CP), Nuno Mendes (PSG), Matheus Nunes (Manchester City), Renato Veiga (Villarreal), Tomas Araujo (Benfica), Nelson Semedo (Fenerbahçe).

Volantes: Samu Costa (Mallorca), Bruno Fernandes (Manchester United), João Neves (PSG), Rúben Neves (Al Hilal), Bernardo Silva (Manchester City), Vitinha (PSG)

Delanteros: Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), João Félix (Al Nassr), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Rafael Leão (AC Milan), Pedro Neto (Chelsea), Gonçalo Ramos (PSG) y Cristiano Ronaldo (Al Nassr).

¿Cuándo será el partido Portugal vs. Colombia?

Se trata del partido más atractivo de la fase de grupos del Mundial 2026. Así lo establece el alto interés que ha generado en la gente este juego, al punto de ser el juego del que más boletas se han solicitado, lo que ha llevado a inflar los precios, llegando a cifras impensadas.

Según reveló recientemente el Wall Stree Journal, los precios de estas entradas van desde los US$2.500.

Este compromiso, clave para ambos seleccionados, se llevará a cabo el sábado 27 de junio en el Hard Rock Stadium, de Miami, por el Grupo K de la competencia, desde las 6:30 p.m. (hora de Colombia).

Así presentó Roberto Martínez a sus convocados para el Mundial