Las sorpresas de Lorenzo en la convocatoria para el Mundial 2026

La Selección Colombia ya definió oficialmente los 26 jugadores que representarán al país en el Mundial 2026 y la convocatoria entregada por el técnico Néstor Lorenzo dejó varias sorpresas que rápidamente generaron debate entre los aficionados.

Uno de los nombres que más llamó la atención en la zona defensiva fue el de Willer Ditta. El defensor del Cruz Azul fue premiado por su regularidad y liderazgo en el fútbol mexicano, donde se ha convertido en una de las figuras del equipo cementero. Su gran nivel terminó por convencer al cuerpo técnico para quedarse con un lugar en la lista definitiva.

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En el mediocampo también aparecieron varias novedades importantes. Gustavo Puerta, actualmente en el Racing de Santander, logró ganarse un cupo gracias a su crecimiento futbolístico y la continuidad que ha tenido en Europa. A él se suma Juan Camilo Portilla, quien atraviesa un gran momento con el Athletico Paranaense y ha sido uno de los colombianos más destacados en el Brasileirao.

Otro caso particular es el de Kevin Castaño. Aunque no ha tenido demasiados minutos con River Plate, el volante mantiene la confianza de Lorenzo, quien valora su dinámica, intensidad y adaptación al estilo de juego de la Selección.

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Sin embargo, posiblemente la mayor sorpresa apareció en la delantera con la convocatoria de Juan Camilo Hernández. El atacante del Real Betis fue incluido tras una destacada temporada goleadora en España, consolidándose como una alternativa ofensiva importante para el combinado nacional. Su presente terminó inclinando la balanza a su favor en una zona donde había bastante competencia.

Con experiencia, juventud y varias apuestas interesantes, Colombia ya tiene listo el grupo con el que buscará ser protagonista en la Copa del Mundo.

Esta sería la convocatoria completa de la Selección Colombia para el Mundial 2026:

Porteros:

Camilo Vargas (Atlas), Álvaro Montero (Vélez Sarsfield) y David Ospina (Atlético Nacional).

Defensas:

Jhon Janer Lucumí (Bolognia), Dávinson Sánchez (Galatasaray), Willer Ditta (Cruz Azul), Yerry Mina (Cagliari), Daniel Muñoz (Crystal Palace), Johan Mojica (Mallorca), Santiago Arias (Independiente) y Déiver Machado (Nantes).

Volantes:

James Rodríguez (Minnesota United), Richard Ríos (Benfica), Jefferson Lerma (Crystal Palace), Jorge Carrascal (Flamengo), Juan Fernando Quintero (River Plate), Gustavo Puerta (Racing de Santander), Juan Camilo Portilla (Atlético Paranaense) y Kevin Castaño (River Plate).

Delanteros:

Luis Díaz (Bayern Múnich), Jhon Arias (Palmeiras), Luis Javier Suárez (Sporting Lisboa), Jhon Córdoba (Krasnodar), Juan Camilo Hernández (Real Betis), Carlos Andrés Gómez (Vasco Da Gama) y Jaminton Campaz (Rosario Central).