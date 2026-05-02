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02 may 2026 Actualizado 19:24

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Barranquilla

Falta de energía en el aeropuerto Cortissoz se debe a “labores de mantenimiento”: Aerocivil

La autoridad aeronáutica indicó que cuadrillas trabajan para atender intermitencias de energía temporales.

Aeropuerto Ernesto Cortissoz

Aeropuerto Ernesto Cortissoz

Aeropuerto Ernesto Cortissoz

Efraín

Barranquilla

Debido al reporte ciudadano sobre fallas en el servicio de energía durante este sábado, 2 de mayor en el aeropuerto Ernesto Cortissoz, la Aerocivil indicó que se deben a “labores de mantenimiento”.

“La empresa E2 interviene la planta eléctrica para asegurar el 100% de su capacidad de cara en la operación del servicio y garantizar la efectividad del mismo”, sostuvo Aerocivil.

Asimismo, indicó que durante los trabajos de mantenimiento se trabajan intermitencias en el servicio de energía.

A través de redes sociales, indicaron que, a pesar de la falta del servicio, no se encontraba operando la planta.

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