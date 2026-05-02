Falta de energía en el aeropuerto Cortissoz se debe a “labores de mantenimiento”: Aerocivil
La autoridad aeronáutica indicó que cuadrillas trabajan para atender intermitencias de energía temporales.
Debido al reporte ciudadano sobre fallas en el servicio de energía durante este sábado, 2 de mayor en el aeropuerto Ernesto Cortissoz, la Aerocivil indicó que se deben a “labores de mantenimiento”.
“La empresa E2 interviene la planta eléctrica para asegurar el 100% de su capacidad de cara en la operación del servicio y garantizar la efectividad del mismo”, sostuvo Aerocivil.
Asimismo, indicó que durante los trabajos de mantenimiento se trabajan intermitencias en el servicio de energía.
A través de redes sociales, indicaron que, a pesar de la falta del servicio, no se encontraba operando la planta.