Falta de energía en el aeropuerto Cortissoz se debe a “labores de mantenimiento”: Aerocivil

Debido al reporte ciudadano sobre fallas en el servicio de energía durante este sábado, 2 de mayor en el aeropuerto Ernesto Cortissoz, la Aerocivil indicó que se deben a “labores de mantenimiento”.

“La empresa E2 interviene la planta eléctrica para asegurar el 100% de su capacidad de cara en la operación del servicio y garantizar la efectividad del mismo”, sostuvo Aerocivil.

Asimismo, indicó que durante los trabajos de mantenimiento se trabajan intermitencias en el servicio de energía.

A través de redes sociales, indicaron que, a pesar de la falta del servicio, no se encontraba operando la planta.