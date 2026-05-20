Avanza la IP para la operación del aeropuerto Cortissoz

La iniciativa privada (IP) que busca asumir la operación del aeropuerto Ernesto Cortissoz continúa avanzando y, según fuentes consultadas por Caracol Radio, durante el próximo mes de junio quedaría lista la etapa de factibilidad del proyecto, un paso determinante para evaluar su viabilidad técnica, financiera y jurídica antes de continuar con el proceso ante las autoridades competentes.

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La información se conoció tras una reunión en la que participaron inversionistas interesados en el terminal aéreo, representantes de la Aeronáutica Civil, funcionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), delegados de la Alcaldía de Barranquilla y voceros de los principales gremios económicos de la ciudad. Durante el encuentro se revisaron los alcances de la propuesta y el estado de avance de los estudios que respaldan la iniciativa.

La iniciativa privada ha avanzado en la elaboración de los estudios requeridos y la factibilidad estaría lista precisamente en junio de este año, lo que permitiría definir si el proyecto continúa hacia las siguientes fases.

De concretarse, la fórmula permitiría que inversionistas privados asuman la administración y operación de la terminal aérea.

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Mientras avanza la evaluación de la iniciativa privada, también existe expectativa por la entrega de las obras que actualmente ejecuta la Aerocivil en el aeropuerto Ernesto Cortissoz. De acuerdo con el cronograma previsto, el próximo 29 de mayo entrarían en funcionamiento las adecuaciones realizadas en la zona de manejo de equipaje nacional.

Los trabajos incluyen la instalación de un nuevo sistema para la recepción y entrega de maletas, así como la puesta en servicio de escaleras eléctricas y un ascensor, obras que buscan mejorar la movilidad de los pasajeros dentro del terminal y reducir las recurrentes quejas por las dificultades registradas en el proceso de reclamación de equipajes a la llegada de vuelos nacionales.