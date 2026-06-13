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14 jun 2026 Actualizado 11:10

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Gremios advierten que liquidar a Air-e sin saldar deudas afectaría la confianza del mercado

La liquidación de Air-e Intervenida sin una solución previa para las obligaciones acumuladas durante la administración del gobierno nacional, enviaría una señal profundamente negativa a los agentes del mercado. Actualmente existen deudas superiores a los $2,5 billones con generadores, transmisores y otros proveedores esenciales para la operación del sistema.

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La Veeduría Ciudadana con relación a la intervención de Air-e, conformada por los Comités Intergremiales del Atlántico y Magdalena, las Cámaras de Comercio de Barranquilla, Santa Marta y La Guajira, y ANDI Atlántico-Magdalena, expresa su preocupación por el anuncio hecho por el presidente Gustavo Petro sobre la liquidación de Air-e Intervenida.

A través de un comunicado manifiestan que anunciar la liquidación de Air-e sin contar con un operador de reemplazo, sin plan de pago a generadores y sin garantías de continuidad el gobierno nacional viola el artículo 365 de la Constitución y las leyes 142 y 143 de 1994, y desconoce que existen alternativas idóneas para asegurar la prestación del servicio público esencial y domiciliario, como la administración temporal, la capitalización o la transferencia condicionada.

Asimismo, manifiestan que Air-e se encuentra actualmente intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliaros mediante un proceso de toma de posesión que se adelanta de conformidad con la Ley 142 de 1994 y el Decreto 990 de 2002. Cualquier decisión sobre la liquidación de la compañía debe respetar las etapas y condiciones previstas en ese procedimiento.

En esta medida, no resulta procedente que el Gobierno nacional anuncie la fusión y/o liquidación de Air-e sin que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia de Industria y Comercio hayan verificado el cumplimiento de los requisitos que el ordenamiento jurídico exige para adoptar esa decisión.

DEUDAS DE AIR-E

Según la agremiación trasladar la operación a GECELCA sin resolver previamente las deudas de Air-e con los generadores de energía agravaría la crisis actual, porque: - Jurídicamente, cualquier proceso de fusión o integración empresarial debe respetar los límites a integraciones verticales, los derechos de los acreedores, y el cumplimiento de múltiples requisitos legales y regulatorios.

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Una eventual transición exige el cumplimiento de múltiples requisitos regulatorios, financieros, contractuales y operativos, entre ellos la identificación y transferencia de activos, la cesión de contratos, la constitución de garantías, la aprobación de cargos regulatorios, la adecuación de plataformas tecnológicas y la implementación de todos los mecanismos requeridos para garantizar la continuidad del servicio a los usuarios.

Gissell Campo

Gissell Campo

Comunicadora Social CUN, estudiante de Comunicación Digital UNIMINUTO. Con más de 10 años de experiencia...

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