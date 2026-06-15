Extraditan a Lituania a joven colombiano acusado de terrorismo y espionaje

Las autoridades colombianas hicieron efectiva la extradición de Gonzalo de Jesús Ramos Santos, un joven de 22 años oriundo de Soledad, Atlántico, requerido por la justicia de Lituania por los delitos de terrorismo y espionaje.

Ramos Santos había sido capturado en Barranquilla en julio de 2025 mediante una circular roja de Interpol en la terminal de transportes terrestres, luego de que las autoridades lituanas lo vincularan a una investigación por presuntas actividades de inteligencia contra una empresa dedicada al suministro de drones utilizados por Ucrania en la guerra con Rusia.

De acuerdo con la investigación, el colombiano habría realizado labores de reconocimiento sobre las instalaciones de la compañía, recopilando fotografías, videos e información relacionada con su infraestructura y sistemas de seguridad. Las autoridades europeas sostienen que esos datos habrían sido entregados a una organización que operaba en varios países del continente.

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La extradición se concretó meses después de que el Gobierno colombiano aprobara la solicitud presentada por Lituania.

Familia defiende su inocencia

El caso generó atención nacional luego de que la madre del joven, Cielo Santos Amaya, quien reside en Rusia, solicitara públicamente que no se firmara su entrega. La mujer defendió la inocencia de su hijo, aseguró que no tiene vínculos con actividades terroristas ni de espionaje y pidió que cualquier proceso judicial en su contra se desarrollara en Colombia.

La familia también expresó preocupación por las condiciones que podría enfrentar el joven en una cárcel extranjera y manifestó temor por su seguridad. Sin embargo, las autoridades colombianas avanzaron con el procedimiento de extradición.