Andeg califica de “irresponsable e ilegal” anuncio del presidente Petro de liquidar Air-e

La decisión anunciada por el presidente Gustavo Petro, de liquidar la empresa Air-e generó una fuerte reacción por parte del sector energético. El presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras (Andeg), Alejandro Castañeda, calificó la propuesta como una decisión “irresponsable e ilegal” que pondría en riesgo la prestación del servicio de energía en Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Según Castañeda, una eventual liquidación de la compañía implicaría que Air-e deje inmediatamente de operar, lo que le impediría continuar comprando y vendiendo energía, facturando a los usuarios o prestando el servicio. A su juicio, esto podría traducirse en un apagón para cerca de 1,3 millones de hogares de la región Caribe si no existe un operador preparado para asumir la operación.

“El Gobierno no ha realizado ninguna gestión para encontrar una empresa con la capacidad técnica y financiera para hacerse cargo del servicio en estos tres departamentos”, afirmó el dirigente gremial. Añadió que las empresas distribuidoras estatales no cuentan con el músculo financiero suficiente para asumir una compañía que, según sus cálculos, registra pérdidas mensuales entre 150.000 y 200.000 millones de pesos.

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El presidente de Andeg también cuestionó la viabilidad de trasladar la operación a una empresa pública. En su concepto, esa alternativa tampoco garantizaría la continuidad del servicio y podría derivar en una crisis energética prolongada en la región.

Cuestionamientos por las deudas acumuladas

Castañeda recordó que Air-e fue intervenida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en septiembre de 2024 y que, tras esa decisión, el Gobierno estableció mecanismos regulatorios para que los generadores continuaran suministrando energía a la compañía pese a las dificultades de pago.

De acuerdo con las cifras expuestas por el dirigente gremial, la deuda acumulada por Air-e con los diferentes agentes del sector eléctrico asciende a 2,5 billones de pesos al cierre de mayo de 2026. De ese monto, cerca de 1,7 billones corresponden a obligaciones con las generadoras térmicas, consideradas fundamentales para respaldar el sistema energético ante la llegada del fenómeno de El Niño.

“Una liquidación sería hacerle conejo a los acreedores”, sostuvo Castañeda, al advertir que una medida de ese tipo dejaría congeladas las obligaciones pendientes y enviaría una señal negativa a los inversionistas y empresas del sector.

Temor por impacto nacional

El dirigente alertó que la eventual liquidación de Air-e podría desencadenar problemas financieros similares a los observados en otros sectores intervenidos por el Estado y afectar la estabilidad del sistema eléctrico nacional en un momento de alta demanda energética.

Asimismo, señaló que la propuesta tiene un componente político debido a la cercanía de la segunda vuelta presidencial y pidió al Gobierno mantener la intervención vigente mientras se destinan los recursos necesarios para normalizar la situación financiera de la empresa.

“Lo más conveniente es continuar con la intervención y que la Superintendencia y el Gobierno aporten los recursos necesarios para que Air-e se ponga al día con el sector. De lo contrario, podríamos enfrentar un racionamiento financiero y un apagón generalizado en Colombia”, concluyó el presidente de Andeg.