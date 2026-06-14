Crimen por bitcoins: capturan a presunto cómplice del homicidio de Liliana Segovia

Cuatro años después del asesinato de Liliana Segovia Navarro, las autoridades capturaron a Andrés Mauricio Álvarez Vega, señalado de participar en el plan criminal que terminó con la muerte de la mujer y el robo de sus bienes en febrero de 2022.

El hombre fue detenido en Bogotá tras ser deportado desde Estados Unidos y deberá responder por su presunta participación en los delitos de homicidio y hurto agravado.

La captura representa un nuevo avance en una investigación que conmocionó a Barranquilla. Según la Fiscalía, Álvarez Vega habría actuado junto a otros implicados para interceptar a la víctima, asesinarla y posteriormente apoderarse de su camioneta, dinero de sus cuentas bancarias y activos en criptomonedas, por más de 10.000 dólares, según manifestaron las autoridades en ese momento.

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El crimen que estremeció al Atlántico

Liliana Segovia, de 36 años, desapareció el 28 de febrero de 2022 después de salir de su vivienda en Barranquilla tras llevar a un familiar al colegio. Dos días después, su cuerpo fue hallado en una zona enmontada del sector de Cuatro Bocas, en jurisdicción de Tubará.

Las autoridades establecieron que la mujer fue asfixiada y que los responsables le robaron una camioneta adquirida recientemente, además de vaciar cuentas bancarias y de criptomonedas.

En marzo de 2022 fue capturado Jairo Medina Vega, quien aceptó su responsabilidad en el homicidio, el hurto y la transferencia no consentida de activos. Durante las audiencias, la Fiscalía reveló que el crimen estuvo motivado por el interés de los responsables en apropiarse de más de 10.000 dólares en criptomonedas y del vehículo de la víctima. Posteriormente, Medina fue condenado a 18 años de prisión.

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Desde el inicio de las investigaciones, el Gaula de la Policía advirtió que al menos seis personas habrían participado en el hecho criminal. Las autoridades señalaron que, además del robo de la camioneta, se ejecutó un plan para saquear las cuentas financieras de Segovia.

La reciente captura de Álvarez Vega, identificado por la Fiscalía como presunto coautor y primo del condenado Jairo Medina, busca cerrar uno de los capítulos pendientes de este caso que durante años permaneció en la mira de las autoridades judiciales y de los familiares de la víctima.