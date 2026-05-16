Obras del Ernesto Cortissoz ya alcanza el 30% de ejecución: Aerocivil

Durante un recorrido por las obras de modernización del aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, la Aeronáutica Civil destacó los avances en la recuperación de la terminal aérea y confirmó que el primer hito del proyecto será entregado el próximo 29 de mayo.

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Según explicó el director de la entidad, Luis Martínez Chimenty, cuando el Gobierno Nacional asumió el proyecto, las obras registraban un avance cercano al 3%. Actualmente, aseguró, la ejecución ya alcanza alrededor del 30%.

“El aeropuerto lo cogimos en ruinas. Lo que estamos haciendo tenía que entregarlo la concesión anterior y este gobierno lo rescató”, afirmó el funcionario.

Primera entrega será la nueva zona de llegadas nacionales

La primera fase será entregada el 29 de mayo por el presidente Gustavo Petro y contempla la entrega de la nueva zona de llegadas nacionales, espacio que busca solucionar los problemas que durante años denunciaron los usuarios relacionados con retrasos en la entrega de equipajes y congestiones operativas.

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Las obras incluyen:

Tres bandas nuevas para equipajes.

Un sistema de aire acondicionado con capacidad de 150 toneladas .

. Ascensor con capacidad para 16 personas.

Escalera eléctrica y escalera fija.

Nuevas ayudas visuales y sistemas de audio .

. Red contra incendios completamente renovada.

“Ya no vamos a tener el problema de que un vuelo tenga que esperar a que otro desocupe el área para poder operar. Habrá más rapidez en la atención de pasajeros”, señaló Martínez.

Segunda fase será entregada en julio

La Aerocivil también confirmó que el segundo hito del proyecto corresponde al muelle internacional y la nueva zona de migración, obras que, según el cronograma de interventoría, serán entregadas el próximo 22 de julio, antes de finalizar el gobierno del presidente Gustavo Petro.

Esa fase contempla igualmente nuevas escaleras eléctricas, ascensores y un sistema adicional de climatización con capacidad de 140 toneladas.

Inversión supera los $52 mil millones

De acuerdo con la entidad, la intervención actual tiene una inversión de 34 mil millones de pesos, a los que se suman otros 18 mil millones destinados a infraestructura aeroportuaria y mantenimiento operativo.

Las autoridades resaltaron que, pese a las dificultades heredadas de la anterior concesión, la operación aérea nunca se suspendió y el aeropuerto continuó funcionando con normalidad.

“El compromiso principal es garantizar la seguridad aérea. Más allá de los retrasos ocasionados por factores climáticos u operativos, lo importante es que el usuario llegue seguro a su destino”, indicó uno de los voceros técnicos.