Iván Cepeda cerró campaña a segunda vuelta en Soledad, Atlántico

Desde el municipio de Soledad, Atlántico, el candidato presidencial Iván Cepeda realizó el cierre de su campaña de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio, en un acto en el que hizo un llamado a la movilización ciudadana y a la defensa de los avances alcanzados durante el gobierno de Gustavo Petro.

Durante su intervención, al que tituló “Proclama por el pueblo colombiano” Cepeda aseguró que confía en la institucionalidad democrática, el diálogo y la participación popular como herramientas para profundizar las transformaciones sociales en Colombia. El aspirante destacó logros del actual gobierno en materia de educación, salarios, pensiones, acceso a tierras y programas sociales.

El candidato sostuvo que el desafío de un eventual segundo gobierno progresista será convertir esos cambios en “conquistas irreversibles”. Asimismo, planteó la necesidad de ampliar la presencia del Estado en los territorios para combatir la violencia mediante una estrategia basada en la justicia social, la inversión pública y las oportunidades para las comunidades.

En materia política, Cepeda también lanzó críticas contra la corrupción y los clanes tradicionales, señalando que es necesario construir instituciones más transparentes y al servicio de la ciudadanía. Durante el discurso, pidió a sus seguidores redoblar esfuerzos en los días previos a la elección y aseguró que su campaña necesita sumar un millón de votos adicionales para alcanzar la Presidencia.