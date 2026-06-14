La DIMAR advierte condiciones extremas en el Caribe por fuertes vientos

Cartagena con incremento en la altura de las olas y el aumento en la velocidad del viento

La Dirección General Marítima (DIMAR) declaró alerta meteomarina en el Caribe colombiano debido al incremento significativo de las condiciones océano-atmosféricas que afectan a las costas de Bolívar, Atlántico, Magdalena y especialmente a La Guajira, donde se registran vientos de hasta 53 km/h y oleaje que podría alcanzar los 4 metros de altura.

La medida, que se extiende hasta el martes 16 de junio, impacta a varios sectores del litoral norte y central del país, incluyendo zonas como Riohacha, Puerto Bolívar, Maicao y Uribia, donde se prevén condiciones adversas que ponen en riesgo la navegación, las actividades pesqueras y el turismo.

Según el Centro de Investigaciones Oceanográficas e Hidrográficas (CIOH), el fenómeno obedece a la intensificación de los vientos del este y noreste, lo que genera mar de fondo, aumento del oleaje y fuertes corrientes de resaca en playas y zonas portuarias.

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La autoridad marítima han ordenado extremar medidas para actividades náuticas, recreativas y de pesca en áreas de La Guajira, advirtiendo a pescadores y comunidades costeras que eviten zarpar ante el alto riesgo que representan las condiciones actuales del mar.

DIMAR también hizo un llamado a turistas y residentes para extremar precauciones y seguir estrictamente las recomendaciones oficiales, debido a la presencia de corrientes de retorno potencialmente mortales.

Las autoridades locales y departamentales mantienen activos los protocolos de gestión del riesgo para atender posibles emergencias y prevenir pérdidas humanas y materiales durante este evento meteomarino.