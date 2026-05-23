Turismo en Colombia crece 6,7 % y el país fortalece alianzas para atraer más visitantes

Colombia registra un crecimiento del 6,7 % en la llegada de visitantes no residentes durante marzo de 2026. Foto: Presidencia de la República.

El turismo en Colombia sigue en crecimiento y se consolida como uno de los sectores con mejores cifras en la economía nacional. Según datos entregados por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, durante marzo de 2026 el país registró un crecimiento del 6,7 % en la llegada de visitantes no residentes frente al mismo mes del año anterior.

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En total, durante el primer trimestre del año llegaron a Colombia 1.584.378 visitantes no residentes, una cifra que refleja el fortalecimiento del país como destino turístico internacional.

Según las cifras entregadas por Migración Colombia, solo en marzo ingresaron al país 541.720 visitantes no residentes. De ellos, 419.150 fueron extranjeros no residentes, lo que representó un crecimiento del 5,3 %. Uno de los datos que más llamó la atención fue el aumento en el turismo de cruceros. Este segmento registró un crecimiento del 41,2 %, alcanzando 58.186 pasajeros durante marzo.

La ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, aseguró que estas cifras reflejan un momento de expansión para el sector turístico colombiano.

“Hoy Colombia no solamente registra un crecimiento sostenido en la llegada de visitantes, sino que fortalece su conectividad, amplía su presencia en mercados estratégicos y consolida una imagen internacional cada vez más sólida y competitiva”, afirmó la ministra.

Mejor conectividad

El crecimiento del turismo también se ha visto reflejado en el aumento de pasajeros movilizados por vía aérea.

De acuerdo con los datos de Aeronáutica Civil, en febrero de 2026 se movilizaron 4.483.077 pasajeros en vuelos regulares, lo que representó un incremento del 9,4 % frente al mismo periodo del año pasado.

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Las llegadas internacionales crecieron 11,9 %, mientras que las nacionales aumentaron 7,3 %, mostrando una mayor integración de Colombia con mercados internacionales.

Además, entre enero y febrero de este año se movilizaron cerca de 9,9 millones de pasajeros en vuelos regulares, consolidando una tendencia positiva para el sector aéreo y turístico del país.

Colombia se promocionará en más de 20 aeropuertos de México

Uno de los anuncios más importantes para la estrategia de promoción internacional del país se dio tras la participación de Colombia como invitado de honor en el Tianguis Turístico de México. Como resultado de esto, el Gobierno colombiano consiguió una alianza con más de 20 aeropuertos mexicanos para promocionar la campaña “Descubre la Diversidad de Colombia, El País de la Belleza”.

La estrategia se pondrá en marcha durante la temporada del Mundial de Fútbol en terminales aéreas administradas por el Gobierno Federal de México. Con esta alianza, Colombia busca aumentar su visibilidad ante millones de viajeros y fortalecer su presencia en uno de los mercados turísticos más relevantes de la región.