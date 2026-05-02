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02 may 2026 Actualizado 21:18

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Economía

“Industria, comercio y turismo concentran el 35 % de los trabajadores en el país”: MinComercio

Según cifras del DANE, en el mes de marzo cerca de 8.5 millones de personas ejercieron en estos sectores.

El trabajo en Colombia se concentra en la industria, el comercio y el turismo en un 35%. / Foto: Suministrada

El trabajo en Colombia se concentra en la industria, el comercio y el turismo en un 35%. / Foto: Suministrada

El trabajo en Colombia se concentra en la industria, el comercio y el turismo en un 35%. / Foto: Suministrada

Alejandra Mc Leod

De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en marzo de 2026 el país registró 24.4 millones de trabajadores, de los cuales 8.5 millones se desempeñaron en actividades relacionadas con la industria, el comercio interno y el turismo, lo que representa el 34.8 % del total.

El sector que concentra el mayor número de trabajadores es el comercio y la reparación de vehículos, con 4.3 millones de personas, seguido por la industria manufacturera con 2.5 millones y el sector de alojamiento y servicios de comida con 1.7 millones.

Además, en el trimestre enero a marzo, la tendencia se mantuvo. Según el Ministerio, el 35.2 % de los trabajadores estuvo vinculado a estos mismos sectores, con el comercio liderando nuevamente con 4.1 millones, seguido de la industria con 2.6 millones y el sector de alojamiento con 1.7 millones.

Frente a esto, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, aseguró que estos resultados responden a decisiones adoptadas por el Gobierno para proteger el empleo. “En la administración del presidente Gustavo Petro hemos adoptado decisiones estratégicas en defensa del trabajo de miles de colombianos y como protección del aparato productivo colombiano”, afirmó.

En cuanto al desempleo, las cifras muestran una mejora. En marzo, la tasa de desocupación se ubicó en 8.8 %, mientras que en el trimestre enero-marzo fue de 9.6 %, por debajo del 10.5 % registrado en el mismo periodo de 2025.

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