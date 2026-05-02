“Industria, comercio y turismo concentran el 35 % de los trabajadores en el país”: MinComercio

El trabajo en Colombia se concentra en la industria, el comercio y el turismo en un 35%. / Foto: Suministrada

De acuerdo con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en marzo de 2026 el país registró 24.4 millones de trabajadores, de los cuales 8.5 millones se desempeñaron en actividades relacionadas con la industria, el comercio interno y el turismo, lo que representa el 34.8 % del total.

El sector que concentra el mayor número de trabajadores es el comercio y la reparación de vehículos, con 4.3 millones de personas, seguido por la industria manufacturera con 2.5 millones y el sector de alojamiento y servicios de comida con 1.7 millones.

Además, en el trimestre enero a marzo, la tendencia se mantuvo. Según el Ministerio, el 35.2 % de los trabajadores estuvo vinculado a estos mismos sectores, con el comercio liderando nuevamente con 4.1 millones, seguido de la industria con 2.6 millones y el sector de alojamiento con 1.7 millones.

Frente a esto, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, aseguró que estos resultados responden a decisiones adoptadas por el Gobierno para proteger el empleo. “En la administración del presidente Gustavo Petro hemos adoptado decisiones estratégicas en defensa del trabajo de miles de colombianos y como protección del aparato productivo colombiano”, afirmó.

En cuanto al desempleo, las cifras muestran una mejora. En marzo, la tasa de desocupación se ubicó en 8.8 %, mientras que en el trimestre enero-marzo fue de 9.6 %, por debajo del 10.5 % registrado en el mismo periodo de 2025.

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