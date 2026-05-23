Aerocivil y MinTransporte coordinan investigación por ataque a la Policía en Norte de Santander

Aerocivil y MinTransporte coordinan investigación por ataque a aeronave de la Policía en Norte de Santander. / Foto: Cortesía.

Norte de Santander.

El Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil informaron que mantienen coordinación con las autoridades de Policía y judiciales tras el ataque registrado contra una aeronave de la Policía Nacional en el municipio de Ocaña, Norte de Santander.

De acuerdo con el comunicado oficial del sector transporte, el hecho ocurrió hacia las 12:55 del mediodía del 22 de mayo de 2026, cuando la aeronave realizaba maniobras de despegue desde la cabecera 01 del aeropuerto Aguas Claras.

En ese momento, se registraron ráfagas de arma de fuego desde el exterior del perímetro aeroportuario contra la aeronave institucional, situación que activó de manera inmediata los protocolos de seguridad operacional establecidos para la atención de este tipo de eventos.

El sector indicó que dichos procedimientos se aplicaron con el fin de garantizar la seguridad de la operación aérea, la atención de la tripulación y la verificación de las condiciones de la aeronave.

Posteriormente, la aeronave continuó su trayecto hacia el Aeropuerto Internacional El Dorado, en Bogotá, donde aterrizó bajo procedimientos de seguridad, luego de que el comandante solicitara asistencia en tierra.

En el terminal aéreo se realizaron las verificaciones técnicas correspondientes y la atención por parte de los servicios de emergencia aeroportuaria, conforme a los manuales establecidos.

El Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil reiteraron que trabajan de manera articulada con la Policía Nacional y las autoridades competentes, con el fin de aportar información técnica y operativa que permita avanzar en el esclarecimiento del hecho.

La información será actualizada conforme avancen las actuaciones de las autoridades.