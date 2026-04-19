MinCIT celebra el triunfo de su estrategia turística tras recibir el premio India Catalina

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo celebra un India Catalina por la campaña "Descubre la Diversidad de Colombia, El País de la Belleza". Crédito: MinCIT / Ricardo Báez.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo celebra un India Catalina por la campaña “Descubre la Diversidad de Colombia, El País de la Belleza”. La campaña fue galardonada a ‘Mejor edición de no ficción’, consolidándose como una pieza clave en la proyección nacional e internacional del país.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Este logro evidencia cómo las narrativas construidas desde el turismo están posicionando a Colombia, El País de la Belleza, como un destino auténtico, diverso y competitivo, tanto en el ámbito nacional como internacional, destacando las historias, los territorios y las personas que le dan vida al país.

“Este reconocimiento nos inspira a seguir contando historias que conectan, que emocionan y que muestran la verdadera esencia de Colombia. Desde el Gobierno del Progreso continuamos trabajando para que el turismo siga siendo una oportunidad real de desarrollo para los territorios y sus comunidades”, afirmó la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales.

La ministra Morales sostuvo que cuando se cuenta a Colombia desde su gente, desde sus regiones y desde su belleza natural y cultural, se logra emocionar e inspirar y afirmó que desde el Gobierno de las Oportunidades del Presidente Gustavo Petro, se continuará impulsado el turismo como una herramienta de transformación y motor de desarrollo.