“Somos el país número 1 en materia de turismo en Sudamérica”, confirmó la directora de ProColombia

La directora de ProColombia, Carmen Caballero, pasó por los micrófonos de 6AM W para hablar sobre el stand de Colombia en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) 2026 que será inaugurado este miércoles 21 de enero.

“Somos el país número uno, en este momento, en materia de turismo que ha mantenido un crecimiento en Sudamérica, ante dos pioneros en turismo que nos llevan ventaja en cierta manera como país que es México y República Dominicana”, detalló.

¿Qué se viene para el turismo colombiano en 2026?

Asimismo, contó que para este 2026 tienen el propósito de lanzar una nueva campaña para mostrar que Colombia es el país de la belleza.

En cuanto a las exportaciones, mencionó que las cifras también son positivas porque porque las exportaciones no mineras energéticas han tenido un incremento muy fuerte a nivel mundial.

“Antes eran 13 mercados que teníamos visibles en Colombia y hemos expandido todo lo que es promoción, las exportaciones y la admisibilidad de los productos colombianos, hacia 21 mercados, hacia un esfuerzo un poco titánico, porque tampoco tenemos los recursos suficientes, pero como promoción de país, con lo que tenemos y cómo vamos, vamos muy bien”. dijo.

