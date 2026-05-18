Migración Colombia expulsó a ciudadano ruso y ratificó prohibición de ingreso por 10 años

Migración Colombia deportó a extranjero fue detectado en Palmira tras reingresar de manera irregular al país pese a una sanción migratoria vigente.

POLÍTICA

Migración Colombia confirmó la expulsión, por segunda vez, de un ciudadano ruso con nacionalidad estadounidense que había reingresado de manera irregular al país, pese a mantener vigente una sanción que le prohíbe el ingreso a Colombia durante diez años.

El procedimiento se llevó a cabo en el Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón, en Palmira, Valle del Cauca, cuando el extranjero intentaba abordar un vuelo con destino a Medellín. La operación fue coordinada entre las regionales Occidente y Antioquia–Chocó de Migración Colombia.

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De acuerdo con la autoridad migratoria, el hombre no registraba ingreso legal al territorio nacional, por lo que se presume que habría entrado por el paso fronterizo de Rumichaca antes de desplazarse hacia Cali, donde finalmente fue ubicado por las autoridades. Posteriormente, fue enviado en un vuelo con destino a Panamá.

“Este caso demuestra la capacidad de articulación y reacción entre las regionales Occidente y Antioquia-Chocó, que nos permitió detectar nuevamente a una persona que infringe de manera sistemática las normas migratorias”, aseguró Gloria Esperanza Arriero, directora de Migración Colombia.

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La funcionaria agregó que “desde Migración Colombia actuamos y tomamos decisiones contundentes frente a quienes desacatan la ley y ponen en riesgo la convivencia ciudadana”.

Según el expediente oficial, el extranjero había sido expulsado en abril pasado por conductas que, de acuerdo con las autoridades, afectaban la seguridad nacional, el orden público y la tranquilidad social. La medida incluyó una prohibición de ingreso al país por diez años.

Las investigaciones señalan que durante más de dos años el ciudadano protagonizó reiterados episodios de alteración a la convivencia en un apartamento de su propiedad ubicado en el sector de El Poblado, en Medellín.

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Vecinos del edificio Málaga denunciaron constantes fiestas con música a alto volumen, ingreso frecuente de personas presuntamente vinculadas con actividades de prostitución y comportamientos agresivos contra otros residentes del lugar.

Migración Colombia indicó además que el extranjero acumulaba más de doce comparendos, múltiples denuncias ciudadanas e intervenciones policiales por comportamientos contrarios a la convivencia.