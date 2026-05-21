Colombia ya conoce a sus rivales en el Mundial Sub-17 de Catar 2026

La Selección Colombia Sub-17 ya tiene definido el camino que deberá recorrer en la próxima Copa Mundial de la categoría que se jugará en Catar del 19 de noviembre al 13 de diciembre de 2026. El combinado nacional quedó ubicado en el Grupo L, donde enfrentará a las selecciones de Japón, Honduras y Serbia.

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El sorteo dejó un grupo con estilos de juego muy diferentes para la ‘tricolor’. Japón aparece como uno de los seleccionados asiáticos con mayor tradición en procesos juveniles, Serbia representa el fútbol físico y competitivo europeo, mientras que Honduras será otro de los representantes de Concacaf que buscará sorprender en el torneo.

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