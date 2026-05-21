“Lo más importante es aportar y hacer uno de los mejores mundiales de la historia”: Camilo Vargas

El portero de la Selección Colombia, Camilo Vargas, ya trabaja junto al grupo de jugadores convocados en Guarne pensando en lo que será la Copa del Mundo, torneo en el que apunta a ser uno de los hombres importantes del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

El guardameta de Atlas FC se mostró feliz por hacer parte del grupo preliminar de 55 jugadores y aseguró que el equipo está enfocado en llegar de la mejor manera al torneo. “Estoy contento de poder estar en la lista de 55 jugadores, estamos tratando de preparar esto de la mejor manera para este lindo reto que tenemos como Selección y país”, afirmó.

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Vargas explicó que uno de los principales enfoques en estos primeros días de concentración ha sido el aspecto físico, teniendo en cuenta la exigencia que tendrá el campeonato. “La idea es tratar de continuar como tipo microciclos, continuidad de juego, de no perder el ritmo”, comentó. Además, señaló que varios futbolistas llegaron antes debido a que terminaron sus temporadas con anticipación: “Estamos atentos a lo que el cuerpo técnico nos pida para afrontar lo que se venga”.

Sobre la posibilidad de disputar su primer Mundial como arquero titular de Colombia, el experimentado guardameta dejó claro que lo más importante es el colectivo y el aporte que cada jugador pueda darle al grupo. “Somos tres opciones de los que se decidan en la lista final, lo más importante es estar preparados y aportar lo que el cuerpo técnico quiera y hacer uno de los mejores mundiales de la historia”, aseguró.

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El arquero también se refirió a la expectativa que existe alrededor de la convocatoria definitiva y evitó entrar en especulaciones. “Ojalá tuviera la varita mágica para saber quién va”, dijo entre risas. “Lo mejor es prepararnos de la mejor manera y ponérsela difícil al entrenador, que esa es nuestra tarea”.

Camilo Vargas reveló además cuál ha sido el mensaje principal del técnico Néstor Lorenzo durante esta etapa previa al Mundial. “Lo más importante es tener una buena base física, sabemos que son partidos de muy poco tiempo de recuperación”, expresó. También indicó que el grupo trabaja en llegar con claridad táctica para enfrentar a cada rival: “Cuando se depure la lista o tengamos la decisión final, tener los conceptos claros para cada rival que tengamos”.

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El guardameta colombiano reconoció que los amistosos más recientes dejaron aprendizajes importantes para el equipo nacional. “Cada uno sabe lo que pasó, lo tienes que tomar de la mejor manera”, señaló. Incluso fue más allá al considerar que las dificultades vividas pueden ser positivas pensando en el Mundial. “Creo que tuvimos una gran enseñanza en la pasada fecha FIFA, es una de las mejores cosas que nos han pasado”, afirmó.

Según Vargas, el grupo entendió que debe corregir errores rápidamente para no repetirlos en la Copa del Mundo. “Tenemos claro que en el Mundial esto no puede pasar porque no te da tiempo de recuperar”, advirtió.

Finalmente, el arquero destacó la elección de Guadalajara como sede de concentración de la Selección Colombia durante el torneo, ciudad donde juega actualmente con Atlas. “México es mi segunda casa”, expresó. “Es una sede de primer nivel, la del club al cual pertenezco, tenemos una gente casi hermana para poder disfrutar nuestra estadía allá”.

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Sobre los rivales del grupo mundialista, Vargas dejó un mensaje de cautela y concentración: “Independientemente de los rivales, el primero es el más importante. Debemos enfocarnos en el primer rival”.