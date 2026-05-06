Rivales de los Colombianos : así se juegan los octavos de la Liga argentina

El Torneo Apertura 2026 en Argentina entra en su fase más vibrante con los octavos de final ya definidos, instancia en la que varios futbolistas colombianos buscarán ser protagonistas en la lucha por el título. Los cruces se disputarán entre el sábado 9 y el domingo 10 de mayo, con partidos únicos en casa del mejor clasificado.

Le puede interesar: Palmeiras vence a Sporting Cristal en Copa Libertadores: así queda Junior en la tabla de posiciones

En Talleres, el colombiano Diego Valoyes tendrá un reto especial cuando su equipo se enfrente a Belgrano en el clásico cordobés. El compromiso se jugará el sábado 9 de mayo a las 4:30 pm en el estadio Mario Alberto Kempes, en uno de los duelos más atractivos de la jornada.

Huracán , por su parte, contará con Óscar Cortés en un complicado cruce frente a Boca Juniors. El encuentro será el mismo sábado a las 7:00 pm en La Bombonera , donde el equipo del colombiano intentará dar el golpe ante uno de los favoritos.

También le interesa: “Intentaré frenar a Luis Díaz lo mejor posible”: jugador del PSG anticipa el duelo en semifinales

En Independiente Rivadavia, Sebastián Villa será una de las cartas ofensivas en el duelo ante Unión. Este partido está programado para el sábado a las 9:30 pm en el estadio Bautista Gargantini, cerrando la jornada sabatina.

Lanús tendrá doble presencia colombiana con Raúl Loaiza y Yoshan Valois , quienes enfrentarán a Argentinos Juniors el sábado a las 9:30 pm en el estadio Diego Armando Maradona, en un choque que promete ser muy equilibrado.

Le puede interesar: Director deportivo del Minnesota sobre James: “Ama el fútbol como no había visto a nadie nunca”

Para el domingo, Rosario Central, con Jaminton Campaz , se medirá ante Independiente a las 3:00 pm en el Gigante de Arroyito , en un duelo clave por un lugar en los cuartos de final.

Independiente, que también contará con el colombiano Santiago Arias , tendrá una prueba exigente en ese mismo encuentro frente a Rosario Central , en un cruce directo entre equipos históricos del fútbol argentino.

Lea aquí también: Luis Díaz lidera la élite europea y es el mejor valorado de la Champions

Estudiantes de La Plata, con Edwuin Cetré en sus filas, se enfrentará a Racing el domingo a las 5:00 pm en el estadio Jorge Luis Hirschi . En el equipo rival, Racing, también dirá presente el colombiano Duván Vergara, por lo que será un duelo con presencia cafetera en ambos lados.

River Plate tendrá a Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño en su plantilla para enfrentar a San Lorenzo, que cuenta con Jhohan Romaña y Diego Herazo. Este atractivo cruce se disputará el domingo a las 7:00 pm en el estadio Monumental , siendo uno de los partidos más destacados de los octavos.

Le interesará: En el fútbol inglés están encantados con joven promesa de la Selección Colombia: ¡Adiós a España!

En Vélez, el arquero Álvaro Montero será pieza clave cuando su equipo reciba a Gimnasia de La Plata, que tiene en su nómina al colombiano Juan Pérez. El compromiso se jugará el domingo a las 9:30 pm en el estadio José Amalfitani, cerrando la fase de octavos.