Norte de Santander es el segundo departamento más afectado por el desplazamiento forzado

Cúcuta

Un informe de la Defensoría del Pueblo refleja nuevamente el grave problema de desplazamiento forzado que se vive en algunas regiones del país, la mayoría de ellas asociadas a los efectos derivados del conflicto armado interno.

En el mismo se refleja que el primer mes del año en el país, hubo 12 eventos de desplazamiento forzado masivo que afectaron a 3.409 personas. Y aunque la cifra bajó de forma considerable al compararla con el mismo periodo del 2025 (51.627 personas afectadas por el mismo fenómeno en 10 eventos), es preciso priorizar la emergencia humanitaria con recursos financieros y logísticos sostenibles, y considerar asignaciones adicionales-extraordinarias para evitar el desbordamiento de capacidades locales y departamentales.

Cauca, con 1.250 personas afectadas, fue el departamento donde se registró el mayor número de mujeres y hombres de distintas edades desplazados; le siguieron Norte de Santander, con 862; Magdalena, con 627; Antioquia, con 489; Valle del Cauca, con 204, y Vichada, con 22.

Confinamiento en el país

La entidad de derechos humanos registró 7 eventos de confinamiento que afectaron a 17.651 personas en enero del 2026, cifra que ligeramente aumentó frente al mismo mes del año anterior, cuando identificó 17.363 personas (10 eventos).

Estos hechos se presentaron en los departamentos de Caquetá (5.000 personas), Cauca (3.500), Antioquia (3.163), Norte de Santander (3.000), Putumayo (2.700), Chocó (288).

Migración mixta

Los movimientos migratorios mixtos, atendiendo a los registros de Migración Colombia, dan cuenta de que en enero de este año, 10.277 personas migrantes irregulares (venezolanos mayoritariamente) estuvieron en tránsito por la geografía nacional. El dato, al ser comparado con enero del 2025 (15.910 personas), evidencia un aumento del 35 %.

En relación con las dinámicas que ocurren en la frontera entre Colombia y Panamá, el mes pasado ingresaron al país un total de 968 personas migrantes en flujo inverso (de distintas nacionalidades), teniendo como punto de ingreso el municipio de Acandí, en el departamento del Chocó.

Recomendaciones defensoriales

Además del llamado al Gobierno nacional a priorizar la emergencia con recursos sostenibles y considerar asignaciones adicionales para evitar el desbordamiento de capacidades territoriales, la Defensoría del Pueblo lo insta a implementar medidas efectivas de prevención y protección, corregir fallas en la aplicación de enfoques diferenciales, en los que sean priorizados niñas y niños, mujeres, personas mayores e integrantes de comunidades étnicas.

Igualmente, lo insta a disponer de equipos psicosociales en atención individual y colectiva y activar respuestas en zonas afectadas para evitar la interrupción de las jornadas educativas. También lo llama a atender las recomendaciones contenidas en las Alertas Tempranas vigentes emitidas para los municipios y departamentos afectados por hechos de desplazamiento y confinamiento.

A los entes territoriales, entre otras recomendaciones, les pide implementar acciones específicas de prevención y respuesta en aquellas zonas donde hay más hechos de desplazamiento y confinamiento, con enfoque territorial y presencia efectiva del Estado.