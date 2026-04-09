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09 abr 2026 Actualizado 16:16

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Justicia

En Colombia hay registradas más de 10 millones de personas como víctimas del conflicto armado

La cifra se conoce cuando se conmemora el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas

Víctimas del conflicto en Colombia / Colprensa

Víctimas del conflicto en Colombia / Colprensa

Víctimas del conflicto en Colombia / Colprensa

Cristina Navarro

Bogotá

Cuando se conmemora el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las víctimas se conoce que en Colombia hay 10.216.759 personas registradas como afectadas por el conflicto armado.

De este número 28.469 personas viven en el exterior principalmente en Ecuador, Venezuela, Canadá, España y Estados Unidos, las cuales tienen derecho a acceder a una reparación y a una indemnización según estipula la ley.

Los hechos victimizantes más denunciados por las personas afectadas

Según el Registro Único de Víctimas que es el listado oficial para acreditar a una persona como afectada del conflicto armado los hechos que más reportan son:

Desplazamiento forzado: 9.102.924

Homicidio: 1.155.339

Amenaza: 845.466

Desaparición Forzada: 208.438

Confinamiento: 22.603

Las zonas del país que más concentran víctimas del conflicto armado

Según la Unidad para las Víctimas las personas afectadas se ubican principalmente en:

Región Caribe: 2.309.067

Región Pacífico: 1.798.752

Antioquia: 1.503.962

Para la Defensoría del Pueblo este día es una oportunidad para que el Estado colombiano reafirme su obligación de garantizar una reparación integral, individual y colectiva, que no solo compense los daños, sino que restablezca derechos y transforme las condiciones que dieron origen a la violencia.

Establecido por la Ley 1448 de 2011, el 9 de abril es el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, una fecha para honrar a quienes sufrieron los impactos del conflicto armado y que hoy claman justicia y reparación integral.

Cristina Navarro

Cristina Navarro

Cubre información judicial, derechos humanos, víctimas y temas relaciones con las entides creadas producto...

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