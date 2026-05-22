Precio del dólar en Colombia HOY cierra la semana a la baja: Así cotiza el 22 de mayo de 2026

De fondo: A la izquierda, una imagen de referencia de gráficos económicos, mientras que a la derecha se encuentrans esparcidos dólares norteamericanos (Crédito: Getty Images)

El Banco de la República de Colombia (Banrep) ha dado a conocer los precios por los que se intercambiarán dólares en el país durante este cierre de la penúltima semana de mayo de 2026.

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Así se cotiza el dólar en Colombia para HOY 22 de mayo de 2026

El Banco de la República señaló en su más reciente informe que el dólar en Colombia cerrará este viernes 22 de mayo en $3.701,37 pesos (COP) . Esto representa una tendencia a la baja después de varios aumentos reportados a inicio de semana (ayer el dólar estuvo en $3.730,49 pesos).

Por otra parte, estos son los valores para intercambiar dólares en algunas de las principales ciudades del país:

Bogotá : 3,680 pesos por compra y 3,740 pesos por venta.

: 3,680 pesos por compra y 3,740 pesos por venta. Medellín: 3,620 pesos por compra y 3,740 pesos por venta.

3,620 pesos por compra y 3,740 pesos por venta. Cali: 3,630 pesos por compra y 3,760 pesos por venta.

3,630 pesos por compra y 3,760 pesos por venta. Cartagena: 3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta.

3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta. Cúcuta: 3,680 pesos por compra y 3,730 pesos por venta.

3,680 pesos por compra y 3,730 pesos por venta. Pereira: 3,730 pesos por compra y 3,800 pesos por venta.

Estos valores se compartem calculando la Tasa Representativa del Mercado (TRM), la cual es un indicador que representa el valor promedio diario de la tasa de cambio entre dólar norteamericano y peso colombiano.

Esta cifra se usa para liquidar deudas, compras internacionales, tasas de cambio oficiales y transacciones financieras, sirviendo como indicador de referencia diario.

¿Qué determina actualmente el precio del dólar en Colombia?

Según el informe de política monetaria del Banrep, en marzo la inflación total anual se ubicó en 5,6 % y la básica, que excluye los componentes más volátiles de la canasta familiar (alimentos y regulados), en 5,8 %.

A pesar de tal dato, en abril de 2026, la Junta Directiva del Banco de la República (JDBR) mantuvo las tasas de interés en 11,25%, sorprendiendo al mercado y a los analistas, no solo por frenar las alzas pronosticadas por analistas financieros para frenar la inflación, sino también por la álgida discusión pública alrededor de la decisión.

Aunque la pausa pudo haber dado un respiro en medio de la incertidumbre política y económica, todo apunta a que la decisión será transitoria y que las tasas volverían a subir en junio.

Con todo esto en cuenta, la inflación continuaría aumentando a lo largo de 2026 y alcanzaría el 6,4 % en diciembre de 2026. Para 2027 y 2028 se espera que la inflación se reduzca y se acerque gradualmente a la meta del 3 %, a menos de que el Banco de la República tome decisiones drásticas.

¿Cómo se define el precio del dólar en Colombia?

Según la Superintendencia Financiera de Colombia, para calcular la tasa de cambio representativa del mercado (TRM), se hace un promedio de las tasas de las operaciones de compra y venta de la divisa estadounidense del día, llevando a cabo un cálculo representativo donde se ponderan las transacciones según su monto y realizando así un promedio simple.

Con esto en cuenta, también los expertos señalan que cuando el dólar estadounidense sube su valor en el mercado nacional, quienes se benefician son las empresas exportadoras, la industria turística, personas y hogares que reciben ingresos en dólares, inversionistas del extranjero y el gobierno, ya que cuenta con mayores reservas e ingresos por impuestos al petróleo.

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