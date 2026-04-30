MinHacienda y Banrep logran consenso: junta mantuvo la tasa de interés en 11,25%

Tasa de interés 2026: Estas son las fechas en las que el Banco República tomará decisiones clave. Getty Images

La junta directiva del Banco de la República, en sesión a la que asistió el ministro de Hacienda, Germán Ávila, mantuvo la tasa de interés en 11,25%, es decir, como estaba desde el mes pasado, en una muestra de lograr consensos con el Gobierno Nacional.

“Es una muestra de la capacidad de conversar y buscar acuerdos constructivos, incluso en momentos en que ha habido diferencias y tensiones de las últimas semanas”, dijo Villar.

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Esta tasa quedará así en mayo y junio, pues la siguiente decisión será a final de ese mes.

El Emisor afirmó que “la decisión adoptada por la Junta Directiva en su sesión de hoy continúa apoyando la recuperación de la actividad económica sin poner en riesgo la convergencia de la inflación a la meta”

Recordemos que en la reunión del mes pasado el MinHacienda se retiró anticipadamente de la sesión ante la decisión de la junta de subir de 10,25% a 11,25% la tasa de interés.

Y es que en los corrido del año la tasa ha subido de 9,25% a 11,25%.

Por eso, el gerente del Emisor afirmó que “esta situación en que las tasas han sido ajustadas (...) facilita que la posición de aquellos que consideraban que había que subir pueda ser sobrepasada por la voluntad de buscar un consenso”

Ante ello, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseveró que tuvieron una “constructiva reunión” este jueves, pese que insistió en que deben bajar las tasas, pero señaló que “es conveniente darle una señal al país en el sentido de que es posible la búsqueda de acuerdos y consensos”.

¿Qué decían las expectativas de los analistas?

Según la encuesta de Anif, los analistas preveían que la tasa de interés volvería a subir y se ubicaría entre 11,75% y 12,00%. No obstante, esto no ocurrió.