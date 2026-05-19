Roberto Martínez resta valor al partido de Portugal con Colombia: “No es el más importante”

Roberto Martínez compareció ante los medios de comunicación, luego de presentar la lista de 27 jugadores convocados al Mundial, en la que destacó el nombre de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Vitinha, entre otras estrellas. El técnico español se refirió a lo que será el partido con la Selección Colombia.

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Cuando a Martínez le preguntaron si contra la Tricolor era el partido más importante, el español le restó valor al compromiso, asegurando que el de más importancia será ante Congo, el 17 de junio.

“Todos los partidos amistosos son importantes para nosotros, nos da una oportunidad única para ajustar conceptos y valorar el equipo”, inició diciendo sobre el juego de preparación que tendrán contra Chile el sábado 6 de junio.

“No estoy de acuerdo que sea el partido de Colombia el más importante. En un Mundial no hay posición en el ranking, ni historias de hacerte favorito. Nuestro partido más importante es el primero, tiene sus condiciones, es un estadio cerrado”, agregó, para luego continuar hablando sobre el encuentro con los africanos.

“Respetamos el talento individual de Congo, hay jugadores que conozco muy bien, engaña mucho no saber quiénes son los jugadores de Congo. Por experiencia, equipos que llegan al Mundial por primera vez, tienen aspectos que no se pueden medir, que es la ilusión, el sueño de llegar. Con Bélgica jugamos con Panamá y fue de los más difíciles que tuvimos. Respetamos el partido de Congo, el partido de Uzbekistán y veremos si el tercer partido es un partido donde podemos estar muy acertados contra una selección muy respetada (Colombia)”, concluyó.

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Si bien el partido entre Portugal y Colombia, pactado para el 27 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami, podría perder valor por el hecho de que ambas lleguen clasificadas eventualmente, el primer lugar del Grupo K estaría en juego. Además de los nombres reconocidos que implica este enfrentamiento, aspectos que no son menos importantes para ser el partido más solicitado de la fase de grupos.

Portugal vs. Colombia, el partido más solicitado del Mundial

En las más de 500 millones de solicitudes de boletas que ha tenido el proceso de adquisición de entradas para al Copa del Mundo, el de Portugal-Colombia fue el que más demanda tuvo, superando los 30 millones.

"El partido más demandado de esta fase de venta fue el Colombia-Portugal que se celebrará el 27 de junio en Miami, seguido del México-República de Corea del 18 de junio en Guadalajara; la final, que se disputará en Nueva York Nueva Jersey el 19 de julio; el partido inaugural, que enfrenta a México y Sudáfrica se jugará en Ciudad de México el 11 de junio; y, en el quinto puesto, la eliminatoria de dieciseisavos de final del 2 de julio en Toronto“, informó la FIFA en su momento.

De la mano de la alta demanda van los precios exorbitantes, pues los montos ya van desde los USD $2.500, superando los costos de entradas para el Super Bowl, que en promedio son de USD $2.109.