¿Cuándo se uniría Luis Díaz a la concentración de la Selección Colombia de cara al Mundial?

En medio de la preparación de lo que será la participación de Colombia en el Mundial 2026, el cuerpo técnico y la Federación acordaron establecer un campamento en Medellín en el que los jugadores que estuviera disponibles se podrían ir uniendo para llevar a cabo los primeros entrenamientos. No se trata de una concentración como tal, pues por normativa FIFA la concentración no puede emepzar hasta antes del 25 de mayo.

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Este campamento inició el pasado lunes 18 de mayo en Guarne, sede de Atlético Nacional, con la incorporación de Camilo Vargas y Álvaro Montero, quienes terminaron competencias con sus equipos hace más de una semana. Por su parte, James Rodríguez se unirá a los trabajos durante este martes, labores que se hacen a puerta cerrada, así como se espera que se trabaje con 5 futbolistas durante este 19 de mayo.

Vale la pena mencionar que el técnico, Néstor Lorenzo, compartió una lista de 55 preseleccionados para el Mundial, la cual es requerida por la FIFA. Sin embargo, aseguró no todos los jugadores se unirán a este campamento, pues incluso Jhon Durán está en Medellín, pero se estima que no haga parte de los entrenamientos, destinados a los que serán los 26 citados finalmente.

¿Cuándo se uniría Luis Díaz a la concentración?

Luis Díaz es uno de los grandes atractivos que tendrá Colombia para el Mundial, producto de la gran temporada que hizo en el Bayern Múnich, que lo llevó a ser catalogado como uno de los mejores extremos del mundo. Sin embargo, para verlo con la Tricolor todavía habrá que esperar al menos una semana más.

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Se estima que Lucho no llegue al campamento que se realiza en Medellín, ya que le resta por disputar la final de la Copa de Alemania con el Bayern Múnich el próximo sábado 23 de mayo ante Leipzig (1:00 p.m. hora de Colombia). Teniendo en cuenta que los entrenamientos en Medellín durarán cinco días, y que posiblmente el guajiro tenga un par de días libres, llegará a la concentración que se establecerá en Bogotá.

A la capital del país, la delegación nacional se trasladará el 23 de mayo para preparar el amistoso contra Costa Rica, que tendrá lugar en El Campín el lunes 1 de junio desde las 6:00 p.m. Así las cosas, se espera que Lucho llegue entre el 26 y 28 de mayo a la concentración en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol.

Entretanto, hay varios jugadores que se unirán durante el fin de semana antes del amistoso con Costa Rica, como el caso de los que militan en la Liga de Brasil, que tiene su última fecha el 31 e mayo. Jefferson Lerma y Daniel Muñoz, por ejemplo, también serán de los últimos, pues tienen la final de la Conference League con Crystal Palace el miércoles 27 de mayo en Alemania.