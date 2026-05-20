Wilmar Barrios vuelve a soñar con la Selección y el Mundial

El nombre de Wilmar Barrios volvió a aparecer entre las opciones de la Selección Colombia de cara al próximo Mundial. El volante fue incluido en la lista preliminar de 55 futbolistas entregada por Néstor Lorenzo, situación que le devolvió la esperanza de volver a vestir la camiseta tricolor después de varios años lejos de las convocatorias oficiales.

La última vez que Barrios jugó con Colombia fue el 17 de octubre de 2023, cuando ingresó al minuto 88 en el empate sin goles frente a Ecuador por la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Desde entonces, el mediocampista había perdido protagonismo en el equipo nacional y apenas sumó cinco apariciones bajo el mando de Lorenzo, en dos de ellas como titular.

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El jugador de 32 años llegó a Cartagena luego de cerrar una nueva temporada exitosa con el Zenit de Rusia. Con el club europeo ya acumula 13 títulos, consolidándose como uno de los colombianos más ganadores en el exterior durante los últimos años.

A su llegada al país, Barrios habló con el portal primertiempo.co y expresó la felicidad que le genera volver a estar en consideración para la Selección. El volante aseguró que ha trabajado intensamente para mantenerse competitivo y poder luchar nuevamente por un lugar entre los convocados.

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“Muy contento. Después de tanto tiempo estando fuera de una convocatoria, por decirlo así, no es la oficial. No sé qué va a pasar, si voy a estar o no en la final, pero contento de poder ver mi nombre ahí” , comentó el cartagenero.

Sobre la posibilidad de integrar la lista definitiva de 26 jugadores que será anunciada a finales de mayo , Barrios reconoció que todavía no ha tenido conversaciones con el cuerpo técnico de Lorenzo, aunque mantiene la ilusión intacta de volver a representar al país en una Copa del Mundo.

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El mediocampista también dejó claro que, más allá de la decisión final, seguirá apoyando a la Selección Colombia. “Si sale el nombre ahí, bienvenido sea, y si no, apoyar igual como un hincha más”, afirmó el jugador, quien suma 57 partidos y un gol con la camiseta nacional, además de haber participado en el Mundial de Rusia 2018.

Por ahora, Barrios disfruta de unos días de descanso junto a su familia en Cartagena mientras espera conocer la convocatoria definitiva y sigue atento a la campaña del equipo de la ciudad, que lucha por llegar a la final del Torneo .