Ébola en RD Congo enciende las alarmas rumbo al Mundial 2026: Colombia sigue de cerca la situación

La situación sanitaria en la República Democrática del Congo comenzó a generar preocupación a pocas semanas del inicio del Mundial 2026. El brote de ébola que afecta al país africano obligó a la selección nacional a cancelar una concentración y un evento de despedida con sus aficionados en Kinshasa , en medio de las alertas internacionales emitidas por la Organización Mundial de la Salud.

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Los Leopardos, rivales de la Selección Colombia en la fase de grupos del torneo , tenían programado un campamento de preparación de tres días en la capital congoleña antes de viajar a Europa y posteriormente a Estados Unidos. Sin embargo, la emergencia sanitaria llevó a la federación a suspender esa etapa del plan de trabajo para evitar riesgos tanto para los jugadores como para el personal del equipo. El brote corresponde a una variante poco común del virus, conocida como Bundibugyo, que ya deja más de 130 fallecidos y cientos de casos sospechosos en el este del país.

Pese al panorama, la FIFA confirmó que mantiene comunicación permanente con la federación congoleña y con las autoridades sanitarias de Estados Unidos, México y Canadá para garantizar el desarrollo seguro del campeonato. Por ahora, los amistosos previos frente a Dinamarca y Chile se mantienen en pie, mientras que gran parte del plantel permanece fuera del Congo, principalmente en Francia y otros países europeos.

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Uno de los puntos que más inquieta tiene que ver con el desplazamiento de aficionados congoleños hacia las sedes del Mundial. Estados Unidos ya anunció restricciones temporales de ingreso para personas que hayan estado recientemente en países afectados por el brote, lo que podría limitar la presencia de hinchas africanos en el torneo. Aunque las autoridades estadounidenses aclararon que la selección no tendría inconvenientes para competir, algunos miembros de la delegación sí podrían enfrentar controles sanitarios y cuarentenas.