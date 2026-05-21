SENA ofrece curso virtual de inglés GRATIS donde podrá conseguir el nivel B2: Así puede aplicar

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), a través de su portal web, ofrece ‘English Does Work’, un programa que permite nivelar a las personas dentro del B2. Para ello, las personas interesadas deberán realizar un examen para ver en qué nivel de inglés se encuentran, desde el PRE A1 hasta el B2, con el fin de ver desde dónde deben iniciar.

Esta estrategia, liderada por la Dirección de Formación Profesional y orientada por la Dirección General de la institución, tiene la finalidad de desarrollar las competencias comunicativas de los colombianos en ámbitos personales, académicos y laborales.

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Esta oferta académica cuenta con 13 cursos; cada uno de los niveles tiene una duración de cerca de 48 horas, en el que los estudiantes asisten a sesiones explicativas o grabaciones, que además tienen recursos o herramientas para garantizar una mejor experiencia de aprendizaje.

Es importante señalar que estas opciones educativas son netamente virtuales, esto con la finalidad de que todos los postulantes se puedan conectar desde cualquier lugar y tengan total flexibilidad con los horarios, y debe realizarse la inscripción por medio del portal web del SENA ‘Zajuna’.

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Donde los aprendices podrán realizar una prueba diagnóstica denominada ‘SENA English Test’, la misma que busca determinar el nivel de inglés de los aplicantes y así facilitar de manera adecuada la ruta de aprendizaje.

“Además de la flexibilidad horaria, la formación incluye sesiones explicativas, contenidos grabados y herramientas interactivas que fortalecen el proceso de aprendizaje”, señaló la entidad educativa.

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¿Cómo inscribirse al curso virtual gratuito para aprender inglés que ofrece el SENA?

La inscripción debe realizarse única y exclusivamente en línea y lo puede hacer siguiendo los siguientes pasos:

Ingresar al portal web oficial zajuna.sena.edu.co​ Hacer clic en la opción ‘Bilingüismo’. Seleccionar el nivel de inglés disponible o presentar la prueba de clasificación. Dar clic en ‘Inscríbete’. Registrar los datos personales o iniciar sesión en la plataforma. La información correspondiente llegará al correo electrónico registrado.

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“Aprender inglés gratis y desde cualquier lugar sí es posible con el SENA. A través de English Does Work, los colombianos pueden acceder a formación virtual de calidad y presentar una prueba para identificar su nivel de inglés, con el fin de avanzar progresivamente hasta alcanzar un nivel B2”, mencionó Yecid Torres.

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