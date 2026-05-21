Clasificación general del Giro de Italia tras la etapa 12: así quedaron los colombiano

NOVI LIGURE, ITALY - MAY 21: Egan Bernal of Colombia and Netcompany INEOS Cycling Team competes during the 109th Giro d'Italia 2026, Stage 12 a 175km stage from Imperia to Novi Ligure / #UCIWT / on May 21, 2026 in Novi Ligure, Italy. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim de Waele

Afonso Eulálio se mantiene con la maglia rosa del Giro de Italia luego de la disputa de la etapa 12, que se corrió entre Imperia y Novi Ligure sobre 175 kilómetros. La jornada, que en principio estaba diseñada para una llegada masiva, terminó con un ataque sorpresivo del belga Alec Segaert en los kilómetros finales, suficiente para quedarse con la victoria del día y mover ligeramente el orden en la general.

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El líder portugués logró sostener su diferencia frente a sus principales perseguidores, incluyendo a Jonas Vingegaard, en una fracción sin grandes pérdidas entre los favoritos. El ritmo alto del pelotón y el cierre controlado de los equipos mantuvieron la clasificación general prácticamente sin cambios en los primeros puestos.

Entre los colombianos, Egan Bernal se mantiene como el mejor ubicado en la casilla 15 de la clasificación general, consolidándose dentro del grupo de corredores que buscan acercarse al top 10 en las próximas etapas. El corredor del INEOS sigue mostrando regularidad en la carrera y permanece en la pelea por posiciones importantes.

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Por su parte, el resto de escarabajos continúa en la lucha dentro del pelotón principal, aunque sin movimientos significativos en la tabla tras esta jornada. Con varias etapas de montaña aún por disputarse, las diferencias podrían empezar a marcarse de forma más clara en los próximos días.

Así terminó la etapa 11 del Giro de Italia

Pos. Ciclista Equipo Tiempo 1. Alec Segaert Team UAE 3:53:00 2. Toon Aerts Movistar 3:53:03 3. Thomas Silva Astana 3:53:03 45. Egan Bernal Ineos 3:53:03 68. Einer Rubio Movistar Team 3:54:48

Así quedó la general tras la etapa 11