Clasificación general del Giro de Italia tras la etapa 12: así quedaron los colombiano
Cambios importantes en la clasificación general tras una jornada intensa entre Imperia y Novi Ligure.
Afonso Eulálio se mantiene con la maglia rosa del Giro de Italia luego de la disputa de la etapa 12, que se corrió entre Imperia y Novi Ligure sobre 175 kilómetros. La jornada, que en principio estaba diseñada para una llegada masiva, terminó con un ataque sorpresivo del belga Alec Segaert en los kilómetros finales, suficiente para quedarse con la victoria del día y mover ligeramente el orden en la general.
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El líder portugués logró sostener su diferencia frente a sus principales perseguidores, incluyendo a Jonas Vingegaard, en una fracción sin grandes pérdidas entre los favoritos. El ritmo alto del pelotón y el cierre controlado de los equipos mantuvieron la clasificación general prácticamente sin cambios en los primeros puestos.
Entre los colombianos, Egan Bernal se mantiene como el mejor ubicado en la casilla 15 de la clasificación general, consolidándose dentro del grupo de corredores que buscan acercarse al top 10 en las próximas etapas. El corredor del INEOS sigue mostrando regularidad en la carrera y permanece en la pelea por posiciones importantes.
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Por su parte, el resto de escarabajos continúa en la lucha dentro del pelotón principal, aunque sin movimientos significativos en la tabla tras esta jornada. Con varias etapas de montaña aún por disputarse, las diferencias podrían empezar a marcarse de forma más clara en los próximos días.
Así terminó la etapa 11 del Giro de Italia
|Pos.
|Ciclista
|Equipo
|Tiempo
|1.
|Alec Segaert
|Team UAE
|3:53:00
|2.
|Toon Aerts
|Movistar
|3:53:03
|3.
|Thomas Silva
|Astana
|3:53:03
|45.
|Egan Bernal
|Ineos
|3:53:03
|68.
|Einer Rubio
|Movistar Team
|3:54:48
Así quedó la general tras la etapa 11
|Pos.
|Ciclista
|Equipo
|Tiempo
|1.
|Afonso Eulálio
|Bahrain
|48:10:38
|2.
|Jonas Vingegaard
|Team Visma
|48:11:11
|3.
|Thymen Arensman
|Ineos
|48:12:41
|15.
|Egan Bernal
|INEOS
|48:16:23
|38.
|Einer Rubio
|Movistar Team
|48:51:40