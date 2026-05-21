Rubio amenaza con cuestionar la OTAN si aliados siguen negando bases para operaciones contra Irán

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, partió este jueves hacia la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN que se celebrará en Suecia y afirmó que su Gobierno está “muy molesto” por la posición de los aliados en relación con la guerra de Irán, entre ellos España.

Antes de abordar el avión en Miami, Rubio declaró a la prensa que el presidente, Donald Trump, está “decepcionado” porque los miembros de la OTAN están de acuerdo en que “Irán no puede tener un arma nuclear”, pero “se niegan a hacer nada”.

“Si todos estos países en el mundo están de acuerdo con nosotros, deberíamos hacer algo al respecto. Pero todos se esconden. Así que sí, estamos muy molestos por eso. El presidente lo ha dejado muy claro”, declaró.

El jefe de la diplomacia estadounidense volvió a señalar como ejemplo negativo el hecho de que España haya prohibido a Estados Unidos utilizar bases en su territorio para el repostaje de aviones que participan en la ofensiva contra Irán.

“La OTAN es buena para Estados Unidos porque nos proporciona bases en la región que nos permiten proyectar poder en caso de contingencia en Oriente Medio y otros lugares. Si países miembros como España nos niegan el uso de estas bases, ¿para qué seguimos en la OTAN? Tenemos que hablar de eso", afirmó.

Los ministros de Exteriores de la OTAN abordarán en su reunión del jueves y viernes en Helsingborg (Suecia) los avances hacia el cumplimiento de sus compromisos de mayor gasto militar, con el telón de fondo de los anuncios de Estados Unidos sobre la retirada de miles de efectivos de territorio europeo.

Se espera que los aliados preparen la cumbre de líderes que tendrá lugar el 7 y 8 de julio en Ankara, centrada en el cumplimiento de la decisión adoptada en La Haya el año pasado de incrementar al 5 % del PIB la inversión en defensa.

La reunión se produce después del reciente anuncio de Trump de retirar 5.000 soldados de sus bases en Alemania y de suspender el despliegue de otros 4.000 en Polonia, una decisión tomada tras varias críticas a los aliados europeos por su negativa a involucrarse militarmente en la guerra con Irán y en el desbloqueo del estrecho de Ormuz.