Si no baja la tasa de interés del Banco de la República, la deuda nacional será insostenible: Petro

El presidente de la República, Gustavo Petro, se pronunció este 20 de mayo sobre los cuestionamientos acerca la deuda pública y las tasas de interés en el país, un tema del que estuvo hablando recientemente el director de Crédito Público del Ministerio de Hacienda, Javier Cuéllar, en Caracol Radio, mencionando que hay puntos en los que no está de acuerdo con este funcionario público.

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Al respecto, el mandatario indicó que pidió que la tasa de interés nominal del Banco de la República bajara: “debería ser de 7,8% y no 11,25%. No solo porque habría más inversión y más crecimiento económico, (...) sino porque es lo que hace sostenible la deuda. Cuellar de ayer dijo, la tasa de interés implícita y promedio de la deuda es 8%. Les dijo que tenemos un gran éxito en deuda externa y lo tenemos”, mencionó.

A su vez, indicó que la tasa de interés interna está alta y que el Banco de la República debe bajarla, específicamente a 7.8%: “El primer objetivo que hay que lograr, y eso es base de un acuerdo nacional, es bajarla. Si eso no se logra, la deuda colombiana será insostenible en el futuro”, aseguró, agregando que también hay que disminuir el déficit primario aumentando el ingreso con impuestos sobre “el atesoramiento improductivo en el país. (...) Lo que importa en la economía no es el dinero, es la producción real”, enfatizó.

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