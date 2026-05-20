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20 may 2026 Actualizado 21:03

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Economía

Precio del café para el día de HOY en Colombia, 20 de mayo, según la FNC: volvió a caer

La Federación Nacional de Cafeteros informó una variación en el precio del café en Colombia. Conozca cómo se cotiza para este miércoles 20 de mayo.

Imagen de referencia, foto Gettyimages y Canva.

Imagen de referencia, foto Gettyimages y Canva.

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Cristian D Beltrán

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La Federación Nacional de Cafeteros (FNC) dio a conocer el precio de referencia con el que se comercializa el café en Colombia este miércoles 20 de mayo del 2026, información que se publica diariamente tras el cierre de la Bolsa de Nueva York.

Más allá del valor diario que registra el mercado, detrás del comportamiento del grano hay factores económicos y productivos que explican sus variaciones recientes.

El café es uno de los productos más representativos del país y su precio está atado a dinámicas internacionales. La cotización en la Bolsa de NYC y la tasa de cambio del dólar influyen directamente en el valor interno que reciben los caficultores en nuestro país.

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Precio del café hoy, 20 de mayo del 2026

Tras el reporte diario publicado por la Federación Nacional de Cafeteros (FNC), se conoció el precio al que se cotiza el café en Colombia para este miércoles 20 de mayo. El valor se ubicó en $2,200,000 pesos por carga de 125 kilogramos de pergamino seco FR 94.

Esta cotización representa una baja con respecto al precio del día anterior, martes 19 de mayo, cuando el precio se situó en los $2,223,000 pesos por carga.

En el informe también se incluye el valor de la pastilla contenida en pergamino, el cual se mantiene en 10.000 pesos por kilogramo, sin presentar variaciones frente a días anteriores.

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Así se cotiza el café en las diferentes ciudades de Colombia hoy, miércoles 20 de mayo.

La Federación Nacional de Cafeteros establece un precio a la carga de café, dependiendo del cierre que esta haya tenido en la Bolsa de Nueva York. Es así que, en un informe diario, se presenta la cotización; según ello, este es el precio del café en las principales ciudades:

  • ARMENIA: Carga: 2,200,500 // Kilo: 17,604 // ARROBA: 220,050
  • BOGOTÁ: Carga: 2,199,250 // Kilo: 17,594 // ARROBA: 219,925
  • BUCARAMANGA: Carga: 2,198,875 // Kilo: 17,591 // ARROBA: 219,888
  • BUGA: Carga: 2,201,250 // Kilo: 17,610 // ARROBA: 220,125
  • CHINCHINÁ: Carga: 2,200,375 // Kilo: 17,603 // ARROBA: 220,038
  • CÚCUTA: Carga: 2,198,375 // Kilo: 17,587 // ARROBA: 219,838
  • IBAGUÉ: Carga: 2,199,625 // Kilo: 17,597 // ARROBA: 219,963
  • MANIZALES: Carga: 2,200,375 // Kilo: 17,603 // ARROBA: 220,038
  • MEDELLÍN: Carga: 2,199,625 // Kilo: 17,597 // ARROBA: 219,963
  • NEIVA: Carga: 2,198,750 // Kilo: 17,590 // ARROBA: 219,875
  • PAMPLONA: Carga: 2,198,500 // Kilo: 17,588 // ARROBA: 219,850
  • PASTO: Carga: 2,198,500 // Kilo: 17,588 // ARROBA: 219,850
  • PEREIRA: Carga: 2,200,375 // Kilo: 17,603 // ARROBA: 220,038
  • POPAYÁN: Carga: 2,200,625 // Kilo: 17,605 // ARROBA: 220,063
  • SANTA MARTA: Carga: 2,202,125 // Kilo: 17,617 // ARROBA: 220,213
  • VALLEDUPAR: Carga: 2,199,750 // Kilo: 17,598 // ARROBA: 219,975

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