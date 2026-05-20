Precio del dólar en Venezuela reporta aumentos el 20 de mayo de 2026: Así cotizan casas de cambio

De fondo: De fondo: Imagen ampliada del billetes de bolívares venezolanos. A la derecha se puede observar una imagen translúcida de estadísticas económicas (Crédito: Getty Images)

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha compartido el informe de intercambio de dólares en el país para este miércoles 20 de mayo de 2026, en donde hay un alza en los precios de las divisas internacionales. Así, desde el pasado 11 de mayo, la cifra de las cotizaciones superó la barrera de los 500 bolívares por dólar.

Cabe acotar que el contexto interno del país se ha agitado recientemente por el anuncio de fin a la ley de amnistía, anunciado por la presidenta interina Delcy Rodríguez.

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Así se cotiza el dólar en Venezuela para HOY 20 de mayo de 2026

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que el precio estimado del dólar estará alrededor de los 520,91420000 bolívares venezolanos (VES) para este miércoles 20 de mayo de 2026, lo que significa un leve aumento respecto a la cifra presentada la jornada anterior ($517,96190000 bolívares).

Esta proyección aplica también para las principales divisas internacionales. La cotización queda de la siguiente manera:

Euro: 604,15628916 bolívares.

604,15628916 bolívares. Yuan chino: 76,53862090 bolívares.

76,53862090 bolívares. Lira turca: 11,43120288 bolívares.

11,43120288 bolívares. Rublo ruso: 7,31646757 bolívares.

Así están las casas de cambio en Venezuela para HOY 20 de mayo de 2026

El BCV también ha confirmado las nuevas tasas de cambio que se manejarán durante la jornada, para quienes buscan realizar transacciones en dólares:

Banco Activo: 597,8816 para compra - 662,9912 para venta

597,8816 para compra - 662,9912 para venta N58 Banco Digital: 517,2905 para compra - 517,9097 para venta

517,2905 para compra - 517,9097 para venta Banesco: 648,7192 para compra - 518,6382 para venta

648,7192 para compra - 518,6382 para venta Banco Exterior: 611,5354 para compra – 620,0000 para venta

para compra – 620,0000 para venta Banco Nacional de Crédito BNC : 597,9561 para compra - 612,1926 para venta

: 597,9561 para compra - 612,1926 para venta Otras instituciones: 591,1264 para compra - 589,1092 para venta

Así funcionará el aumento al salario mínimo

Desde el pasado 14 de mayo inició el pago del Ingreso Integral de los Trabajadores, el cual corresponde a la primera quincena del mes y está dirigido a funcionarios activos de la administración pública. Esta cifra había quedado fijada en 240 dólares el 30 de abril.

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Sin embargo, a pesar del ajuste, trabajadores denunciaron que el pago de estos salarios habría llegado incompleto, pues habrían recibido 76.500 bolívares, lo que equivale a 150 dólares, en vez de los 200 que habían quedado fijados para ese monto (los restantes 40 provienen del bono de alimentación).

Así las cosas, Oswaldo Vera, diputado ante la Asamblea Nacional y dirigente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, aclaró que tal salario se cancelará en dos partes.

En el caso de los trabajadores activos de la Administración pública, la primera quincena del mes recibirán 150 dólares, mientras que los otros 50 dólares y el bono de alimentación se les cancelará en la segunda quincena del mes.

Por lo tanto, el “ingreso integral” se dividirá así:

130 bolívares venezolanos de salario mínimo.

$200 dólares por el “Bono de Guerra Económica”, el cual se divide en dos pagos durante el mes ($150 primera quincena + $50 en la segunda quincena).

40 dólares por el bono de alimentación (Cestaticket)

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