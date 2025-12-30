¿Cuánto vale una hora extra diurna y nocturna en 2026? Valor tras nuevo salario mínimo

Este lunes, 29 de diciembre, el presidente Gustavo Petro dio a conocer cuál será el salario mínimo mensual en Colombia para el año 2026, luego de que no se pudiera establecer un acuerdo entre las centrales obreras y los representantes del sector empresarial. Por medio de un decreto, Petro fijo el mínimo en $2′000.000 de pesos colombianos, representando un crecimiento del 23% frente al salario del año 2025.

Con este cambio, desde el día 1 de enero de 2026 todos los trabajadores que recibían un salario mínimo por sus labores, serán beneficiados por este ajuste, dado que ningún empleador puede pagar un monto menor al salario mínimo a un trabajador.

Según las cifras que reveló el presidente Gustavo Petro, el aumento se vería de la siguiente manera:

$ 1.423.000 COP (Salario mínimo 2025) + 23.5% (decretado) = $ 1′750.905 COP

(decretado) = 200.000 COP (Auxilio de transporte 2025) + 23.5% (decretado) = $249.095 COP

Teniendo en cuenta estos valores, la suma del salario mínimo con el auxilio de transporte, completaría los $2′000.000 que fueron anunciados recientemente.

Con este aumento, no solo cambiará el sueldo que recibirán los colombianos cada mes, pues esto también se verá reflejado en el costo que deberán pagar los empleadores a sus trabajadores por cada hora extra que realicen, ya sea diurna o nocturna. A continuación le contamos como se verá reflejado dicho cambio.

Le podría interesar: ¡Histórico! Salario Mínimo 2026 queda en $2.000.000: Así regirá el pago tras decreto de Petro

Valor de las horas extras, diurnas y nocturnas en 2026

En el artículo 168 del Código de Trabajo, se estipula el porcentaje mediante el cual se calculan los recargos, teniendo en cuenta aspectos como el tiempo extra que se trabajó, el horario y el día en que se hayan desarrollado las labores, para esto, primero debe conocer cuánto cuesta una hora de su trabajo, que teniendo en cuenta el reciente aumento del salario mínimo quedaría de la siguiente manera:

Tal como lo estipuló el Ministerio del Trabajo, para el año 2026 la jornada laboral máxima tendrá una reducción, pues pasará de oficialmente de 48 a 42 horas semanales, las cuales deben ser divididas en los seis días laborales de la semana, y multiplicarlas por los 30 días del mes, de la siguiente forma:

Horas mensuales: horas semanales / 6 x 30

horas semanales / 6 x 30 Ejemplo: 42 horas semanales / 6 x 30 = 210 horas mensuales.

Ahora, para conocer el precio de cada hora laboral, se debe dividir el monto del salario mínimo por las horas trabajadas cada mes:

Valor de la hora de trabajo: $ 1′750.905 COP / 210 = $8.337 COP

Lea también: “Bienvenidos al chavismo colombiano”: Reacciones al aumento del salario mínimo decretado por Petro

Valor de hora extra diurna en 2026

Ahora, teniendo en cuenta que la hora laboral con base en el salario mínimo tendrá un valor de $8.337 COP, al ser multiplicada por el recargo de hora extra diurna, que equivale a un 25%, tendrá un costo de $10.421 COP en promedio.

Valor de hora extra nocturna en 2026

A diferencia del porcentaje de la hora diurna, actualmente el recargo es de un 75%, con lo que teniendo como base el valor de una hora laboral normal, con el aumento se establecería en un valor cercano a los $14.589 COP.

Valor de hora extra diurna + dominical/festivo en 2026

Para este cálculo, se realiza la suma del 25% de la hora extra diurna, más un recargo del 75% por el dominical o festivo, por lo que el aumento sería de un 100%, es decir, un valor similar a $16.674 pesos colombianos.

Valor de hora extra nocturna + dominical/festivo en 2026

Siguiendo con la estructura de la suma de los recargos, en este caso serían 75% por hora extra nocturna, además de un 75% por dominical o festivo, lo que daría un recargo total de 150%, que se traduciría en $20.842 COP.

Le podría interesar: Salario mínimo vital 2026: reacciones de centrales obreras y empresarios tras anuncio de Petro

Cambios de jornada para 2026

Es importante tener en cuenta que para el 2026, el horario diurno se contará desde las 6:00 AM hasta las 7:00 PM, por lo que las horas extras nocturnas se deberán pagar a personas que trabajen en horarios entre las 7:00 PM y las 6:00 AM. Además que el recargo por horas extras dominicales y festivos, podría pasar del 75% al 100%.

Adicionalmente, dado que las jornadas laborales se encuentran en un proceso de transformación, a mitad de año esta será recortada, y, por tanto, el cálculo realizado anteriormente también se vería modificado, pues el valor de cada hora trabajada presentará un aumento.

Otras noticias: Auxilio de transporte + Salario Mínimo 2026: Así quedó el pago mensual y quincenal