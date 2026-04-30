Esto es lo que deben pagarle por trabajar el 1 de mayo en Colombia: recargo por Día del Trabajador

¿Cuánto se paga de parafiscales por un salario mínimo? Así quedaron los % para 2026

La reforma laboral 2025 en Colombia, introdujo cambios clave en la forma en que se remunera el trabajo en días festivos, incluso, el 1 de mayo, Día del Trabajador, no es la excepción.

Con la entrada en vigencia de la Ley 2466 de 2025, quienes deban laborar en esta fecha tienen derecho a un pago superior, por el aumento en los recargos dominicales y festivos.

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¿Cuánto deben pagarle por trabajar el 1 de mayo?

Desde el 1 de julio de 2025, el recargo por trabajar domingos y festivos pasó al 80 %, lo que significa que el trabajador recibe un 180 % del valor de su hora ordinaria por trabajar un domingo o un festivo.

Este ajuste hace parte de una implementación progresiva que seguirá aumentando en los próximos años.

Para entenderlo mejor, si una persona gana el salario mínimo mensual vigente ($1.750.905), el valor de la hora ordinaria es de aproximadamente $7.959. Al aplicar el recargo del 80 %, cada hora trabajada en festivo asciende a cerca de $14.326.

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Esto quiere decir que el trabajador que cumpla una jornada de ocho horas el 1 de mayo deberá recibir alrededor de $114.608 por ese día.

Recargo nocturno: hora en la que comienza

La reforma también modificó la jornada nocturna en Colombia, pues ahora inicia a las 7:00 p. m., lo que implica un beneficio adicional para quienes trabajen en horario nocturno durante un festivo.

En estos casos, el empleado no solo recibe el recargo del 80 % por ser día festivo, sino que también se suma un 35 % adicional por cada hora nocturna trabajada. Esto incrementa significativamente el valor final del pago, dependiendo de cuántas horas se laboren después de ese horario.

Cómo serán los incrementos graduales hasta 2027

El aumento del recargo festivo no es definitivo en 80 %. La ley estableció una transición escalonada para fortalecer los ingresos de los trabajadores:

Entre julio de 2025 y junio de 2026: 80 % de recargo

Desde julio de 2026: 90 %

A partir de julio de 2027: 100 %

Esto quiere decir que, en pocos años, trabajar un domingo o festivo implicará recibir el doble del valor de la hora ordinaria.

Sanciones para empresas que no paguen

Las empresas que no reconozcan los recargos correspondientes pueden enfrentar sanciones económicas severas. Las multas pueden llegar hasta 5.000 salarios mínimos, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Además, las autoridades laborales pueden suspender la autorización para que la empresa realice horas extras por un periodo de hasta seis meses si se detectan incumplimientos reiterados.

Qué pueden hacer los trabajadores

Los trabajadores que no reciban el pago correcto tienen herramientas legales para reclamar. Pueden presentar quejas formales, acudir a instancias judiciales o exigir indemnizaciones por retrasos en los pagos.

La normativa también establece que, en caso de mora, el empleador deberá pagar una compensación equivalente a un día de salario por cada día de retraso, hasta por un máximo de 24 meses.