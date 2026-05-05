Jornada laboral en Colombia baja en julio 2026: ¿en qué países se trabajan menos horas? Foto de referencia vía Getty Images. / Westend61

En Colombia continúa la aplicación de la Ley 2101 de 2021, por medio de la cual se reduce la jornada máxima laboral semanal de manera gradual, sin disminuir el salario, ni afectar los derechos adquiridos y garantías de los trabajadores.

El cambio ha sido de manera gradual y el primero de ellos fue en 2023, cuando se redujo una hora. Para 2024 y 2025, la reducción fue dos horas para que quedara con 44 horas semanales la jornada laboral.

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Para el próximo 16 de julio de 2026, se hará una nueva reducción para los trabajadores y la jornada laboral en Colombia será de 42 horas semanales máximas.

De excederse de este límite, los empleadores estarán obligados a pagar horas extra diurna o nocturna, cada una con un valor distinto.

Valor de hora extra diurna en 2026

Teniendo en cuenta que la hora laboral con base en el salario mínimo tendrá un valor de $8.337, al ser multiplicada por el recargo de hora extra diurna, que equivale a un 25 %, tendrá un costo de $10.421 en promedio.

Valor de hora extra nocturna en 2026

Con una notable diferencia a la hora diurna, actualmente el recargo de una hora nocturna es de un 75 %, con lo que teniendo como base el valor de una hora laboral normal, con el aumento se establecería en un valor cercano a los $14.589.

Es importante aclarar que la ley 2101 de 2021 se refiere a la jornada laboral máxima de los trabajadores y trabajadoras del sector privado, es decir, personas naturales que tienen contratos laborales con empresas privadas y no aplica para servidores públicos, a menos que trabajen en empresas del Estado y cuyas relaciones laborales se rijan por el Código Sustantivo del Trabajo.

A nivel global, Países Bajos encabeza la lista como el país con la jornada laboral más baja con 30 horas semanales de trabajo, seguido de Dinamarca y Noruega con 33 horas.

Por otra parte, India encabeza la lista global como el país con la jornada laboral más larga con 56 horas semanales, seguida de Bután con 53, Bangladés y Uganda con 50.

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Lista de países con su jornada laboral en Latinoamérica

Puerto Rico : 35,8 horas semanales en promedio.

35,8 horas semanales en promedio. Chile: 44 horas semanales con reducción progresiva a 40.

44 horas semanales con reducción progresiva a 40. Colombia: 44 horas, pero legalmente será de 42 en julio de 2026).

44 horas, pero legalmente será de 42 en julio de 2026). Brasil: 44 horas con una posibilidad sobre su reducción.

44 horas con una posibilidad sobre su reducción. Cuba: 44 horas.

44 horas. El Salvador: 44 horas, con una excepción de 39 en jornada nocturna.

44 horas, con una excepción de 39 en jornada nocturna. Guatemala: 44 diurnas, 42 mixtas y 36 nocturnas.

44 diurnas, 42 mixtas y 36 nocturnas. Honduras: 44 horas.

44 horas. República Dominicana: 44 horas.

44 horas. Argentina: 48 horas legales.

48 horas legales. Bolivia: 48 horas.

48 horas. México: 48 horas. El país tiene una proyección para reducirla a 40 horas para 2030.

48 horas. El país tiene una proyección para reducirla a 40 horas para 2030. Panamá: 48 horas con excepciones.

48 horas con excepciones. Paraguay: 48 horas y tienen debates en curso para reducirla.

48 horas y tienen debates en curso para reducirla. Perú: 48 horas con regímenes especiales.

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