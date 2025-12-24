Inicia el pago de horas nocturnas desde las 7:00 p. m.: Entérese del cambio y cálculo salarial

El 25 de junio fue sancionada en Colombia la reforma laboral mediante la Ley 2466 de 2025. Esta introduce diferentes cambios con respecto a las modalidades de contratación y el pago de diferentes rubros que están incluidos en el contrato de los trabajadores. Uno de ellos, tiene que ver con el recargo nocturno.

Este se encuentra contemplado en el artículo 10 de la Ley 2466 de 2025, el cual señala que el trabajo nocturno tendrá lugar entre las 7:00 de la noche y las 6:00 de la mañana, lo que significa que iniciará dos horas antes en relación a la medida que viene rigiendo actualmente (artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo).

¿Cómo funciona el pago con el recargo nocturno?

En Colombia, el recargo nocturno equivale a un 35% adicional al valor de la hora nocturna, es decir, está por un valor de 8.355 pesos para el año 2025. Este incremento favorecerá directamente a todos los trabajadores que desempeñen sus funciones para su empleador entre las 7:00 de la noche y las 6:00 de la mañana.

En este caso, el texto de la reforma laboral señala que el recargo nocturno comenzará a aplicar seis meses después de que se sancione la Ley, es decir, a partir del 25 de diciembre. De esta manera, aquellos trabajadores que se desempeñan en sus labores a partir de las 7:00 p.m. recibirán un pago más alto en su nómina.

¿Cuánto recibirá una persona si trabaja en el horario nocturno?

Por ejemplo, si una persona cumple con su jornada laboral entre las 10:00 de la noche y las 6 de la mañana, recibirá un pago diario de 66.840 pesos teniendo en cuenta el valor del recargo nocturno que aplica para el 2025. Asimismo, si realiza este horario durante un mes completo, el salario mensual llegaría hasta los 1.921.650 pesos, considerando las 230 horas laborales que establece la ley en Colombia.

Ahora bien, esta misma fórmula también aplicará para todo trabajador que reciba un salario mínimo cada mes y que sus funciones las realice dentro de la franja horaria que comprende la reforma laboral, lo que significa un ingreso más alto al momento de recibir el pago de su nómina.

Por otra parte, hay quienes se desempeñan en un horario laboral que va desde las 2:00 p.m. hasta las 10:00 p.m. En este caso, solamente tres de esas horas contarán con el recargo nocturno (25.065 pesos), por lo que el pago diario será de 56.010 pesos. Mientras que el sueldo mensual estaría por una cifra de alrededor de 1.600.000 pesos.

Es importante señalar que en estos cálculos no se tienen en cuenta los demás incentivos que puede recibir un trabajador, incluyendo el auxilio de transporte. Sin embargo, existen diferentes recargos en Colombia por trabajar horas extras, dominicales y festivos que también le serán reconocidos en la liquidación de su nómina, por lo que se le consignará una cifra más alta de la que corresponde a su sueldo básico.

Cabe recordar que actualmente la jornada laboral es de 44 horas tras la reducción contemplada en la Ley 2101 de 2021. Esta pasará a ser de 42 horas a partir del 15 de julio de 2026.