Precio del dólar en Colombia HOY 20 de mayo de 2026: hay una ligera alza en los precios

El Banco de la República de Colombia (Banrep) ha dado a conocer los precios por los que se intercambiarán dólares en el país durante este miércoles 20 de mayo de 2026.

Este valor se comparte calculando la Tasa Representativa del Mercado (TRM), la cual es un indicador que representa el valor promedio del intercambio entre dólar norteamericano y peso colombiano.

En otras palabras, la TRM es la cantidad de pesos colombianos por un dólar de EE. UU. Se usa para liquidar deudas, compras internacionales, tasas de cambio oficiales y transacciones financieras, sirviendo como indicador de referencia diario.

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Así se cotiza el dólar en Colombia para HOY 20 de mayo de 2026

El Banco de la República señaló en su más reciente informe que el dólar en Colombia se cotizará en $3.796,87 pesos (COP) para este 20 de mayo de 2026. Esto representa un ligero aumento respecto a la jornada anterior ($3.796,78 pesos).

Por otra parte, estos son los valores para intercambiar dólares en algunas de las principales ciudades del país:

Bogotá : 3,700 pesos por compra y 3,760 pesos por venta.

: 3,700 pesos por compra y 3,760 pesos por venta. Medellín: 3,670 pesos por compra y 3,780 pesos por venta.

3,670 pesos por compra y 3,780 pesos por venta. Cali: 3,630 pesos por compra y 3,760 pesos por venta.

3,630 pesos por compra y 3,760 pesos por venta. Cartagena: 3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta.

3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta. Cúcuta: 3,720 pesos por compra y 3,760 pesos por venta.

3,720 pesos por compra y 3,760 pesos por venta. Pereira: 3,730 pesos por compra y 3,800 pesos por venta.

¿Qué determina actualmente el precio del dólar en Colombia?

Según el informe de política monetaria del Banrep, en marzo la inflación total anual se ubicó en 5,6 % y la básica, que excluye los componentes más volátiles de la canasta familiar (alimentos y regulados), en 5,8 %.

A pesar de tal dato, en abril de 2026, la Junta Directiva del Banco de la República (JDBR) mantuvo las tasas de interés en 11,25%, sorprendiendo al mercado y a los analistas, no solo por frenar las alzas pronosticadas por analistas financieros para frenar la inflación, sino también por la álgida discusión pública alrededor de la decisión.

Aunque la pausa pudo haber dado un respiro en medio de la incertidumbre política y económica, todo apunta a que la decisión será transitoria y que las tasas volverían a subir en junio.

Con todo esto en cuenta, la inflación continuaría aumentando a lo largo de 2026 y alcanzaría el 6,4 % en diciembre de 2026. Para 2027 y 2028 se espera que la inflación se reduzca y se acerque gradualmente a la meta del 3 %, a menos que el Banco de la República tome decisiones drásticas.

¿Cómo se define el precio del dólar en Colombia?

Según la Superintendencia Financiera de Colombia, para calcular la tasa de cambio representativa del mercado (TRM), se hace un promedio de las tasas de las operaciones de compra y venta de la divisa estadounidense del día, llevando a cabo un cálculo representativo donde se ponderan las transacciones según su monto y realizando así un promedio simple.

Con esto en cuenta, también los expertos señalan que cuando el dólar estadounidense sube su valor en el mercado nacional, quienes se benefician son las empresas exportadoras, la industria turística, personas y hogares que reciben ingresos en dólares, inversionistas del extranjero y el gobierno, ya que cuenta con mayores reservas e ingresos por impuestos al petróleo.

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