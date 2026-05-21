Alejandro Toro presenta recusación contra el magistrado del CNE Álvaro Prada por caso AtlasIntel

El representante a la Cámara David Alejandro Toro Ramírez radicó ante el Consejo Nacional Electoral una recusación contra el magistrado Álvaro Hernán Prada, integrante de la comisión especial creada por la Sala Plena del CNE para estudiar los expedientes relacionados con la firma encuestadora AtlasIntel.

La recusación se fundamenta en el artículo 11 de la Ley 1437 de 2011, que establece como causal de impedimento “haber dado consejo o concepto por fuera de la actuación administrativa sobre las cuestiones materia de la misma”.

Según el congresista, Prada habría incurrido en un posible prejuzgamiento luego de publicar un video en su cuenta oficial de Instagram en el que se pronunció sobre el recurso de reposición relacionado con el caso.

En el documento presentado ante el CNE, Toro sostiene que el magistrado “exteriorizó públicamente apreciaciones y valoraciones relacionadas con el objeto mismo de estudio de la comisión especial”, antes de que existiera “una decisión formal, deliberación documentada o acto administrativo debidamente adoptado”.

La recusación cita apartes del video en el que Álvaro Prada afirmó que “la comisión de magistrados considera que sí procede el recurso de reposición”, además de señalar que la actuación buscaba proteger “las garantías democráticas”, la libertad de prensa y el debido proceso.

Para el representante del Pacto Histórico, esas declaraciones afectan la apariencia de imparcialidad que debe garantizar el órgano electoral. “Un magistrado no puede anticipar públicamente el sentido de una decisión antes de que exista una deliberación oficial”, afirmó Toro.

El congresista también cuestionó que el pronunciamiento se hiciera a través de redes sociales mientras el proceso seguía en estudio. “El magistrado Prada salió a anunciar lo que, según él, consideraba correcto sobre el recurso y la actuación de esta comisión. Habló como si el caso ya estuviera decidido”, aseguró.

Toro advirtió que esa conducta podría configurar un “posible prejuzgamiento” y afectar la confianza ciudadana en las instituciones electorales.

“La democracia no se protege solo con discursos; se protege respetando las formas, la neutralidad y la transparencia”, señaló.

Dentro de sus pretensiones, el representante pidió que la recusación sea declarada fundada y que Álvaro Hernán Prada sea apartado de cualquier deliberación o decisión relacionada con la medida cautelar, la acumulación de expedientes y las actuaciones derivadas del caso AtlasIntel.

Asimismo, solicitó que el Consejo Nacional Electoral garantice la conformación de una comisión “imparcial, objetiva y ajustada a las garantías constitucionales y legales del debido proceso administrativo”.