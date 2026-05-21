Precio del dólar en Colombia HOY 21 de mayo: se presenta una nueva baja, según el Banrep

Según expertos en Colombia, para calcular la tasa de cambio representativa del mercado (TRM), se hace un promedio de las tasas de las operaciones de compra y venta de la divisa estadounidense del día, llevando a cabo un cálculo representativo donde se ponderan las transacciones según su monto y realizando así un promedio simple.

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El precio del dólar se publica entre las 5:30 y las 6:00 de la tarde, teniendo vigencia hasta el próximo día hábil, esto de la mano con el promedio de las operaciones de ese mismo día.

El Banco de la República señaló en su más reciente informe que el dólar en Colombia se cotiza en $3.730,49 pesos (COP) para este jueves 21 de mayo de 2026.

Esta cotización representa una baja con respecto al precio del cierre del día anterior, miércoles 20 de mayo, cuando el precio se situó en los $3.796,87 pesos (COP).

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¿Cómo se cotiza el dólar en las principales ciudades de Colombia hoy, jueves 21 de mayo?

Estos son los valores que se manejan hoy 21 de mayo en algunas de las principales ciudades del país para los interesados en hacer transacciones en dólares durante la jornada. Son los siguientes:

Bogotá : 3,700 pesos por compra y 3,750 pesos por venta.

: 3,700 pesos por compra y 3,750 pesos por venta. Medellín: 3,640 pesos por compra y 3,770 pesos por venta.

3,640 pesos por compra y 3,770 pesos por venta. Cali: 3,630 pesos por compra y 3,760 pesos por venta.

3,630 pesos por compra y 3,760 pesos por venta. Cartagena: 3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta.

3,750 pesos por compra y 3,980 pesos por venta. Cúcuta: 3,680 pesos por compra y 3,730 pesos por venta.

3,680 pesos por compra y 3,730 pesos por venta. Pereira: 3,730 pesos por compra y 3,800 pesos por venta.

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Expertos mencionan que los valores promediados diariamente para las casas de cambio pueden tener variaciones en el tiempo y por ciudad o barrio.

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