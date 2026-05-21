Precio del dólar en Venezuela HOY 21 de mayo: Banco Central reporta un nuevo aumento

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha informado que durante este jueves 21 de mayo el dólar se cotiza en $523,67500000 bolívares (VES).

Esta cotización representa una ligera alza con respecto al precio que se manejó en el cierre del día anterior, miércoles 20 de mayo, cuando el precio se situó en los $520,91420000 bolívares (VES).

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El BCV publica el precio en el que se cotiza la divisa estadounidense, teniendo en cuenta el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las diferentes mesas de cambio activas de las instituciones bancarias, tanto públicas como privadas, del país venezolano.

La tasa de cambio del dólar estadounidense es monitoreada y publicada diariamente por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Esta cotización es importante para la circulación de la economía venezolana, ya que permite realizar transacciones y pagos efectivos como consumos de negocios, pago a entes públicos y demás servicios que los ciudadanos necesitan.

La entidad bancaria venezolana hace hincapié en cómo la divisa estadounidense se posiciona con un promedio ponderado respecto a otras cotizaciones financieras, con el objetivo de encontrar una equivalencia más exacta en el mercado venezolano.

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Así está la cotización de diferentes divisas en Venezuela, hoy jueves 21 de mayo.

El Banco Central de Venezuela (BCV) también es el encargado de publicar diariamente las demás divisas que maneja el mercado venezolano, donde estas también experimentaron variaciones en la cotización de este jueves 21 de mayo en relación al bolívar. Estos son sus precios:

Euro : 609,34299325 bolívares.

: 609,34299325 bolívares. Yuan chino : 76,97367454 bolívares.

: 76,97367454 bolívares. Lira turca : 11,48560206 bolívares.

: 11,48560206 bolívares. Rublo ruso: 7,32515037 bolívares.

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¿Cómo están las casas de cambio en Venezuela para este jueves 21 de mayo?

El Banco Central de Venezuela también informó los valores que manejan las diferentes casas de cambio en Venezuela para que los ciudadanos puedan realizar transacciones en dólares durante la jornada de este jueves 21 de mayo. Estos son:

Banco Nacional de Crédito : 530,8615 para compra - 611,1775 para venta.

: 530,8615 para compra - 611,1775 para venta. Bancamiga : 594,2672 para compra - 595,6249 para venta.

: 594,2672 para compra - 595,6249 para venta. Banesco : 594,5777 para compra - 552,2589 para venta.

: 594,5777 para compra - 552,2589 para venta. Banco Plaza : 606,4906 para compra - 545,0000 para venta.

: 606,4906 para compra - 545,0000 para venta. Banco Provincial : 566,2419 para compra - 620,0162 para venta.

: 566,2419 para compra - 620,0162 para venta. Otras instituciones: 572,6700 para compra - 601,1678 para venta.

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