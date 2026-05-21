Si hay constreñimiento, EE.UU. podría no reconocer resultado electoral en Colombia: Bernie Moreno

Este miércoles, el senador republicano de origen colombiano Bernie Moreno volvió a referirse al panorama electoral en Colombia de cara a las presidenciales de 2026, advirtiendo sobre la necesidad de que el proceso tenga garantías de transparencia, seguridad y observación internacional.

Moreno confirmó que viajará a Colombia junto a otros legisladores estadounidenses para actuar como observador internacional en las elecciones del 31 de mayo. Según dijo, se trata de “la elección más importante en la historia de Colombia”, en medio de un ambiente marcado por denuncias de violencia política, presiones de grupos armados y cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.

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Y aseguró que si llegase a haber constreñimiento o intimidación, Estados Unidos podría no reconocer las elecciones como justas y libres.

El senador aseguró que el resultado debe quedar exclusivamente “en manos de la gente de Colombia”, insistiendo en que los colombianos son quienes deben decidir el futuro político del país.

Estas afirmaciones provocaron una respuesta del presidente Gustavo Petro, quien defendió la institucionalidad colombiana y afirmó que “esto es una democracia”.

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