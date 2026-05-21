La UNP denuncia el asesinato de uno de sus integrantes en Tumaco

Tumaco

La Unidad Nacional de Protección UNP, reportó el homicidio de Edinson Cuero Daza, integrante de un esquema de protección adscrito a la entidad, asesinado en el barrio Obrero de Tumaco, Nariño.

De acuerdo con el comunicado emitido por la entidad, el escolta se encontraba en sus días de descanso y habría sido víctima del ataque en su lugar de residencia, hecho que rechazaron de manera categórica y señalaron que acompañarán, dentro de sus competencias, las actuaciones judiciales e investigativas que se adelanten para esclarecer lo ocurrido.

La UNP también advirtió preocupación por los reiterados hechos de violencia contra el personal de protección en Colombia dado que con el asesinato de Edinson Cuero Daza ya son 20 las personas vinculadas a esquemas de protección asesinadas en el país desde el año 2022.

La institución hizo un llamado a fortalecer y extremar las medidas de autoprotección y prevención, tanto para los integrantes de los esquemas de seguridad como para las personas protegidas, además pidió celeridad en las investigaciones del caso.