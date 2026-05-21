Fuerte discusión entre magistrados del CNE por suspensión de encuestas de AtlasIntel

Caracol Radio conoció un audio que registra una fuerte discusión entre los magistrados Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) y Fabiola Márquez (Pacto Histórico), sobre la decisión de Márquez de suspender la publicación de encuestas por parte de AtlasIntel, por presuntas inconsistencias metodológicas.

La grabación se habría tomado durante la discusión de la sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE), en la que se creó una comisión especial para estudiar el caso de la firma encuestadora.

La discusión se dio a raiz de las medidas cautelares tomadas por la magistrada Márquez, suspendiendo la publicación de las encuestas de AtlasIntel, tras una denuncia presentada por el representante Alejandro Toro.

Sobre este tema, el Magistrado Prada le indicó en varias ocasiones que esa decisión se tenía que someter a votación de la Sala Plena, por lo que debía retractarse. Fabiola Márquez defendió su proceder y dijo que tiene la facultad para hacerlo autónomamente.

“Usted dejó mal parado al CNE porque no hizo el procedimiento. Me da mucha pena, porque usted tenía que traer el proyecto aquí a la discusión de la sala, pero usted tomó una decisión de fondo al sancionar tenía que traer acá a la sala, y no tenía por qué hacerlo”, se escucha al Magistrado Álvaro Hernán Prada.

Durante la fuerte discusión, la magistrada Fabiola Márquez le pidió al magistrado Prada que le respetará la decisión y que no fuera “abusivo”. " No le acepto, porque usted está irrespetando mis decisiones”, reiteró la jurista.

“Usted no lo hizo bien, raya con el prevaricato. No tenía la posibilidad de tomar esa decisión. Todas esas sanciones pasan por la sala plena, no debió hacerlo así. Usted restringe derechos fundamentales sin la autorización y después dicen que es el CNE que lo está haciendo. No señora”, afirmó Prada.

Los gritos continuaron, en donde ambos pedían respeto y calma durante la reunión de los magistrados.

¿En qué queda el caso de AtlasIntel?

La sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE), tras una sesión de este miércoles, creó una comisión especial para estudiar el caso de la encuestadora Atlas Intel.

La comisión quedó conformada por los magistrados Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático), Fabiola Márquez (Pacto Histórico), Altus Baquero (Partido Liberal) y Maritza Martínez (La U).

Por ahora, AtlasIntel podrá seguir realizando y publicando encuestas, ya que se presentó un recurso de reposición, que habría sido radicado por la revista Semana.

Así pues, hasta que no se tome una decisión de fondo, no se le puede impedir a Atlas Intel seguir publicando encuestas.